搶救「世界倒數第一」生育率 孫大千批：空包彈政策

為了搶救台灣名列「世界倒數第一」的生育率，行政院昨天提出的五大利多政策，國民黨前立委孫大千今在臉書發文指出，事實上是「看得到卻吃不到」的空包彈政策。

孫大千說，理由如下，一、父母真的敢同時請育嬰假嗎？父母不是不能請，而是不敢請，因為他們擔心，在育嬰假期間，原本的工作職位和機會會被其他人所取代。

二、父母真的敢申請育嬰留職停薪嗎？每一家企業都是一個蘿蔔一個坑，各自有負責的工作內容，留職停薪結束之後，還回得去嗎？如果連申請都不敢，那麼提高補助津貼的替代率又有什麼用呢？

三、提高產檢次數補助根本於事無補。現在關鍵的問題是年輕世代不願生育，而並非因為產檢的醫療負擔太重。

四、提高不孕症治療補助的做法更是治標不治本，年輕世代晚婚晚育的原因，是因為薪資水準過低，導致成家不易，往往達到一定經濟水準時，已經錯過了懷孕的黃金時期。

五、增加產檢假日數更是毫無意義，現在許多醫院在假日都有門診進行產檢，根本不需要請假。年輕世代也絕對不可能因為多了幾天產檢假，就會提高生育的意願。

孫大千指出，倘若行政院真的有決心要改善台灣少子化的國安危機，建議可以採取下列三支箭政策，一、全面提升年輕世代的薪資水平，解決低薪過勞的問題。有收入，有時間，自然會有成家育兒的意願。

二、大量培訓中年失業婦女成為合格的專業褓母，讓年輕世代可以不必再擔心找不到信賴可靠的褓母。