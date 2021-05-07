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型男醫師細心發現女子零期乳癌 黃金治療期救她一命

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
陳榮宏說，乳房原位癌又被稱作零期乳癌，意味癌細胞還待在原地，尚未往外侵犯，若沒有被發現，有很高機會進一步發展成侵襲癌。圖／部立嘉義醫院提供
陳榮宏說，乳房原位癌又被稱作零期乳癌，意味癌細胞還待在原地，尚未往外侵犯，若沒有被發現，有很高機會進一步發展成侵襲癌。圖／部立嘉義醫院提供

林女日前到醫院接受乳癌篩檢，經乳房攝影發現左乳房有鈣化點，進一步接受超音波檢查後，意外發現右乳也有腫瘤，林女立即接受醫師建議，安排兩側乳房部分切除手術，經化驗證實兩側都是乳房原位癌，頻頻感謝醫師的細心，把握黃金治療期救她一命。

衛福部嘉義醫院外科醫師陳榮宏指出，乳房鈣化在乳房攝影下可清楚看到，但對小型腫瘤偵測率，就沒有超音波來的好，因此超音波和乳房攝影是相輔相成。乳房攝影檢查可偵測出大部分惡性病變，但影像判讀可能受乳房緻密度等因素影響，仍有15至20%無法偵測到病灶。

他說，49歲林女很幸運，因為接受政府提供的免費乳癌篩檢，早期發現零期乳癌，不但治癒率高，而且與一期乳癌相比，零期乳癌有機會不用接受腋下淋巴切片手術，也不一定需要接受放射線治療，治療上簡單許多。

陳榮宏說明，乳房原位癌又被稱作零期乳癌，意味癌細胞還待在原地，尚未往外侵犯，若沒有被發現，乳房原位癌有很高的機會進一步發展成侵襲癌，具有轉移到全身能力。乳癌是女性國人十大癌症發生率第一名，死亡率則是第三名，不可不慎。

陳榮宏說，乳房攝影是最普遍的乳癌篩檢，部分病人因乳房攝影造成疼痛而卻步，其實只要選對時機，可減少檢查帶來的不舒服，建議婦女避開月經期，選擇月經結束後一周內接受乳房攝影，將可避免因為月經來之前，身體賀爾蒙變化造成乳房脹痛，檢查時疼痛感就更明顯。

嘉義醫院院長黃元德呼籲，45歲到69歲婦女，每2年可接受1次乳房攝影，若家族二等親內曾發生乳癌，可提早到40歲就可接受篩檢。

陳榮宏建議，選擇月經結束後一周內接受乳房攝影，可減少疼痛不適。圖／部立嘉義醫院提供
陳榮宏建議，選擇月經結束後一周內接受乳房攝影，可減少疼痛不適。圖／部立嘉義醫院提供

乳癌 醫師

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