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高溫上看36度！吳德榮：周末午後山區局部雷陣雨

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式10天模擬，500百帕高空圖(左圖)顯示，太平洋高壓勢力偏強。地面氣壓及降水圖(右圖)則顯示，滯留鋒(紅虛線)僵持在長江流域。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式10天模擬，500百帕高空圖(左圖)顯示，太平洋高壓勢力偏強。地面氣壓及降水圖(右圖)則顯示，滯留鋒(紅虛線)僵持在長江流域。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地為晴時多雲，白天暖熱早晚涼；大氣仍不穩定，山區午後有局部短暫雷陣雨的機率，少部分平地亦有受到影響的機率。北部19至32度，中部21至34度，南部21至36度，東部20至34度。

他說，周六、周日滯留鋒在北部海面徘徊，未觸及台灣陸地，各地為多雲時晴，但大氣不穩定度提高，午後山區有局部雷陣雨，少部分平地受到影響；清晨陸風與西南風輻合，西南部沿海偶有零星短暫雨的機率；各地白天暖熱早晚涼。

下周一至周四滯留鋒北移至東海，台灣各地為多雲時晴、炎熱如夏的天氣，各地高溫將升至33度以上，中南部最高溫更可達36度以上；午後山區有局部短暫雷陣雨的機率，清晨西南部沿海偶有零星短暫雨的機率。

他說，最新歐洲模式10天模擬圖顯示，太平洋高壓勢力偏強，滯留鋒僵持在長江流域；看來鋒面的南下，未來10天機會渺茫，還得再等等。

高溫 吳德榮 中央大學

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