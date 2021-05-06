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珍奶再爭台灣之光！ 營養師列「各國奶茶熱量排行」網驚呆

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣珍珠奶茶在國際上頗具盛名。示意圖／Ingimage
台灣珍珠奶茶在國際上頗具盛名。示意圖／Ingimage

營養師高敏敏今（6日）在臉書分享「各國奶茶熱量排行榜」，名揚國際的台灣珍奶不出意外地奪下榜首之位，再度成為另類的「台灣之光」。

高敏敏PO出各國熱量排行圖表，其中台灣珍奶以熱量789大卡榮登第一名，珍奶集結高糖（精製糖）、高油（奶精）、高澱粉（有嚼勁的珍珠）導致熱量飆高，即使變成黑糖珍珠鮮奶，熱量也沒有低很多，「珍奶多半會加入蜜糖，就算點無糖也不代表真的一點糖都沒有」，她也提醒喝了珍奶的話，下一餐的飯量就要減少，以免攝取過多澱粉導致血糖飆高、脂肪囤積。

台人愛喝的港式鴛鴦奶茶也因含有647大卡登上榜單第三名；高敏敏解釋，這款奶茶含有茶類、咖啡再加上淡奶或奶精，通常為了調和咖啡苦味，常用奶精增加順滑口感，同時熱量也會相對升高。

文章曝光後引起大批網友熱議，有人忍不住驚嘆「長知識了」、「泰國奶茶色素不是天然的，嚇三跳」、「恐怖喔！ 這種台灣之光不大好啊」、「都我愛喝的XD」、「嗚嗚！我最愛的黑糖粉圓」。

珍奶 奶茶

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