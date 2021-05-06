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鋒面提早報到！明午後變天防雷陣雨 北、東部一路下到晚上
周末鋒面提早報到。中央氣象局說，原先周六報到鋒面，明天就會來到台灣北部海面，午後天氣變得不穩定，大台北地區慎防雷陣雨，一路下到晚上。
氣象局臉書「報天氣-中央氣象局」說，今天各地大多為多雲到晴，東半部有些零星短暫雨，午後降雨不多。
氣象局說，清晨東北風影響，中部以北及東北部稍涼，低溫約20度，白天東北風減弱，氣溫明顯回升，北部及東半部高溫28至30度，中南部來到31至33度。
氣象局說，明天鋒面來到台灣北部海面，下半天較為靠近北台灣陸地，午後天氣變得不穩定，山區出現午後雷陣雨的機率高，對流發展後將順著風向往東北部及東部擴展，而大台北局部地區午後也有短暫的雷陣雨，午後降雨的時間較長有機會延續至晚上，請留意。
至於東半部，氣象局說在非午後時段也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴。
氣象局說，白天氣溫高且紫外線強，各地高溫約29到34度，尤其南部近山區或河谷有36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分並注意防曬。
氣象局提醒，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。
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