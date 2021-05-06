補助未滿45歲不孕夫妻做試管嬰兒 醫：憂造成晚婚生子

因應少子女化的國安危機，行政院挹注百億經費，於母親節前夕祭出多項福利措施，擴大不孕症試管嬰兒補助更是一大重點。但不孕症治療醫師李茂盛認為，政策應導向「鼓勵早婚、早生子」，年輕族群做試管嬰兒的成功率高，補助額度與次數可以多一些，引導民眾早婚、早生子。

台灣不孕症盛行率15%，不孕症夫婦若想有屬於自己的寶貝，常常要花額外費用，做試管嬰兒，TFC台北婦產科診所生殖中心副院長王瑞生表示，試管嬰兒大致需進行兩大項目，從打排卵針取卵，到進行手術、植入配胎與麻醉等，分別花費4至5萬、6至8萬元左右，再涵括其他特殊項目，一次療程約15至18萬，若未成功，常常要重頭來過。

之前不孕症試管嬰兒補助對象僅限「低收及中低收入戶之不孕夫妻」，七月一日起，不孕症試管嬰兒擴大補助對象擴大為「未滿45歲之不孕夫妻」，除夫妻至少一方須具我國國籍，女方年齡則須未滿45歲。

若女方小於40歲，每胎補助次數上限為6次，40至44歲女性，每胎補助次數上限則為3次；補助額度部分，低收、中低收入戶維持補助上限15萬元，非中低收入戶首次申請，補助上限10萬元，之後每次申請上限為6萬元。衛福部評估，每年將有2萬3千對至2萬8千對夫妻受惠。

年齡與試管嬰兒成功率有緊密關聯，李茂盛說，補助額度與次數應配合施作成功率，建議補助額度應將「年齡」納入考量，年齡愈大，做試管嬰兒的成功率愈低，「年輕族群成功率較高，補助額度可多一點，次數上限可以高一些」。

他舉例，根據統計，35歲以下女性若要藉由試管嬰兒成功生育一名小孩，約需花費30萬元，40歲女性約需花費50萬元，45歲女性則平均要花費1000萬元，年齡愈高，成功率愈低，花費成本攀升。

他並指出，政策誘導方向應為「鼓勵早婚、生子」，若未依年齡調整補助款項與次數，民眾恐更加不在意晚婚、晚生子，如此一來，「新政策恐變向造成晚婚、晚生子」，背離「解決少子女化」的終極目標。

此外，李茂盛認為，擴大補助對象為未滿45歲之不孕夫妻是好事，但若設定所得門檻，如年收入高於兩百萬者或所得占比前10%者不再補助範圍內，或能讓資源分配給更需要的民眾。