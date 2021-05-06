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政院放送利多有助催生？ 醫師搖頭、婦女失望

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
孕婦產檢情境示意圖。圖／Ingimage
孕婦產檢情境示意圖。圖／Ingimage

因應少子女化的國安危機，行政院在母親節前夕放送利多，包括將現行孕婦的免費產檢補助次數從10次調升到14次，超音波檢查則從1次調升至3次等，也並放寬勞工育嬰留職停薪規定，夫妻將可同時申請育嬰留職停薪。

不過，婦女團體與婦產科醫師卻表示失望，呼籲政府，不能只是產前檢查、產後給錢，台灣女性需要的是從產前到產後連續性的支持政策。

生育改革行動聯盟理事長諶淑婷表示，每一個生產過的台灣女性都經歷過琳瑯滿目的產檢項目、冗長的等待產檢時間，然後發現簡短快速的門診，根本無法解除自己對生產的疑慮。

禾馨婦產科診所主治醫師烏恩慈表示，不會有人因為產檢次數多就願意生小孩，這無法解決少子化，而且產檢其實不需要到14次，多照超音波也不可能查出所有的疾病，太過強調檢查，反而把懷孕這個生理過程更加疾病化。

諶淑婷表示，最讓女性失望的，是增加的產檢次數全以疾病檢查導向為主，但女性期望的：完備的生產教育、提供配偶陪產檢假。擴大助產師參與的共照制度雖然2014、2016年均有實施，卻半途而廢，許多國家都有提供產婦的公共化產後照護，在台灣還是無影無蹤。

諶淑婷直言，請政府不要忘了，台灣不只是最低的出生率，還有全世界最低的助產師接生比率、名列前茅的剖腹產率、超高的產後憂鬱症率。她呼籲，政府不能只做到產前檢查、產後給錢，因為台灣女性需要的是從產前到產後連續性的支持政策。

烏恩慈說，站在產婦的立場，現在自費的負擔大多在減痛分娩、自費剖腹產、找助產師陪產、產後的泌乳門診、乳房護理等項目，這些部分更需要補助，幫助婦女能自由去選擇自己所需要的。

烏恩慈也提醒，給付提高對於婦產科醫師有利，但是希望一般民眾不會誤以為是產科醫療品質不好、醫師不願意投入，才需要政府補貼作為誘因，事實是台灣母嬰照顧的醫療品質很高，放在國際間並不輸人。

至於育嬰留職停薪，諶淑婷指出， 政府砸了近百億，其實是只有做半套。例如育嬰留停津貼應以報稅所得薪資計算，而非投保薪資，這當中就差異甚大。另外，育嬰假雖可分兩段請，但忽略了父母常常必須因幼兒各種狀況突然請假，以日計算、並將育嬰假延長至六歲，才能真正增加彈性。

醫師 婦產科 投保薪資

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