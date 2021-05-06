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育嬰留停津貼加碼領8成薪！最高半年領43.9萬 7月上路

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
產後護理之家育嬰室。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
產後護理之家育嬰室。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

為解決少子化危機，行政院今推出多項催生新政，包含擴大不孕症治療補助、產檢次數增加至14次、放寬雙親可同時申請育嬰留停、加碼育嬰留停津貼等。勞動部官員說，育嬰留停津貼薪資替代率提升至8成、有薪產檢假、申請期間可少於6個月都在7月1日上路，其餘若涉及修法，實施日程未訂。

勞動部條平司司長黃維琛表示，育嬰留職停薪彈性申請部分，放寬讓雙親可以同時申請育嬰留停及津貼，配偶若未就業另一方也可以申請，申請期間可少於6個月(不低於30天)，以申請2次為限。

黃維琛說，申請育嬰留停可少於6個月，但配套是必須提前預告雇主，讓雇主有時間能因應，進行人力配調，現行僅規定必須事先書面告知雇主，但修法後會限定一定天數前要預告雇主，至於天數則要再研議。

彈性工時部分，放寬受雇未滿30人事業單位的勞工，可經勞資協商適用性別平等工作法減少1小時工時或調整工作時間。

育嬰留停津貼薪資替代率也從原本的6成投保薪資提升至8成，黃維琛說，原本6成由就保支出，另2成由政府預算編列，預計每年42億元。此外，有薪產檢假從5天增加至7天，黃維琛也說，新增的兩天薪資將由政府補貼，將編列2.4億元。

若依最高投保薪資4萬5800元計算，可月領3萬6640元育嬰留停津貼，最長可領到6個月，等於雙親同時請好請滿，可領到總計43萬9680元的育嬰留停津貼。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛。記者葉冠妤／攝影
勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛。記者葉冠妤／攝影

投保薪資 勞動部

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