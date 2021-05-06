聽新聞
test
0:00 / 0:00
育嬰留停津貼加碼領8成薪！最高半年領43.9萬 7月上路
為解決少子化危機，行政院今推出多項催生新政，包含擴大不孕症治療補助、產檢次數增加至14次、放寬雙親可同時申請育嬰留停、加碼育嬰留停津貼等。勞動部官員說，育嬰留停津貼薪資替代率提升至8成、有薪產檢假、申請期間可少於6個月都在7月1日上路，其餘若涉及修法，實施日程未訂。
勞動部條平司司長黃維琛表示，育嬰留職停薪彈性申請部分，放寬讓雙親可以同時申請育嬰留停及津貼，配偶若未就業另一方也可以申請，申請期間可少於6個月(不低於30天)，以申請2次為限。
黃維琛說，申請育嬰留停可少於6個月，但配套是必須提前預告雇主，讓雇主有時間能因應，進行人力配調，現行僅規定必須事先書面告知雇主，但修法後會限定一定天數前要預告雇主，至於天數則要再研議。
彈性工時部分，放寬受雇未滿30人事業單位的勞工，可經勞資協商適用性別平等工作法減少1小時工時或調整工作時間。
育嬰留停津貼薪資替代率也從原本的6成投保薪資提升至8成，黃維琛說，原本6成由就保支出，另2成由政府預算編列，預計每年42億元。此外，有薪產檢假從5天增加至7天，黃維琛也說，新增的兩天薪資將由政府補貼，將編列2.4億元。
若依最高投保薪資4萬5800元計算，可月領3萬6640元育嬰留停津貼，最長可領到6個月，等於雙親同時請好請滿，可領到總計43萬9680元的育嬰留停津貼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言