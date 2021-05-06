聽新聞
test
0:00 / 0:00
「十面埋伏」騎單車深度認識高雄 有機會抽蘋果手機
騎單車到戶外踏青，是沉澱心情的良方，也是認識城市絕佳方式。高雄市觀光局推出「十面埋伏單車遊」，主打10條路線，5月16日第一場在鳳山，現正熱列報名中，帶領參加者騎單車遊賞網美景點，主辦單位還祭出加碼禮物，有機會抽中iPhone 12夢幻紫手機。
觀光局表示，2021高雄十面埋伏單車遊路線安排多元、豐富，要帶參加者深度遊賞高雄各美拍景點，即將在5月16日登場的「鳳山藝文廊道單車遊」結合手作市集、在地美食補給、網美拍照景點巡禮等，好玩又好拍，走完遊程可獲木質完賽獎，報名就送專屬紀念T恤、50元商圈券等，團報優惠6人成團每人收費100元，CP值高。
5月16日當天邀請運動玩家「林彥君151」領騎，從衛武營都會公園出發，路上有各種美拍任務及美食補給品，終點處黃埔新村有「村遊日市集」及抽獎活動，一同暢遊鳳山美拍景點，親近藝文古蹟，擁抱悠閒午後時光。
詳細資訊可上高雄旅遊網https://khh.travel/zh-tw或「高雄乘風而騎－十面埋伏」臉書粉絲團查詢。5月16日鳳山首發場報名網址：https://www.accupass.com/go/20210516
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言