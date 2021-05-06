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「十面埋伏」騎單車深度認識高雄 有機會抽蘋果手機

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」帶領民眾慢遊鳳山等路線，感受高雄城市之美。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」帶領民眾慢遊鳳山等路線，感受高雄城市之美。圖／高雄市觀光局提供

單車到戶外踏青，是沉澱心情的良方，也是認識城市絕佳方式。高雄市觀光局推出「十面埋伏單車遊」，主打10條路線，5月16日第一場在鳳山，現正熱列報名中，帶領參加者騎單車遊賞網美景點，主辦單位還祭出加碼禮物，有機會抽中iPhone 12夢幻紫手機。

觀光局表示，2021高雄十面埋伏單車遊路線安排多元、豐富，要帶參加者深度遊賞高雄各美拍景點，即將在5月16日登場的「鳳山藝文廊道單車遊」結合手作市集、在地美食補給、網美拍照景點巡禮等，好玩又好拍，走完遊程可獲木質完賽獎，報名就送專屬紀念T恤、50元商圈券等，團報優惠6人成團每人收費100元，CP值高。

5月16日當天邀請運動玩家「林彥君151」領騎，從衛武營都會公園出發，路上有各種美拍任務及美食補給品，終點處黃埔新村有「村遊日市集」及抽獎活動，一同暢遊鳳山美拍景點，親近藝文古蹟，擁抱悠閒午後時光。

詳細資訊可上高雄旅遊網https://khh.travel/zh-tw或「高雄乘風而騎－十面埋伏」臉書粉絲團查詢。5月16日鳳山首發場報名網址：https://www.accupass.com/go/20210516

高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」首發場在鳳山，現正開放報名中。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」首發場在鳳山，現正開放報名中。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」第一場要帶參加者深度暢遊鳳山，認識衛武迷迷村、大東濕地公園等人氣熱點。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」第一場要帶參加者深度暢遊鳳山，認識衛武迷迷村、大東濕地公園等人氣熱點。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」首發場在鳳山，現正開放報名中。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」首發場在鳳山，現正開放報名中。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」第一場要帶參加者深度暢遊鳳山，認識衛武迷迷村、大東濕地公園等人氣熱點。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」第一場要帶參加者深度暢遊鳳山，認識衛武迷迷村、大東濕地公園等人氣熱點。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」帶領民眾慢遊鳳山等路線，感受高雄城市之美。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」帶領民眾慢遊鳳山等路線，感受高雄城市之美。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」首發場5月16日在鳳山，當日終點站黃埔村遊日有市集，遊程相當充實。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局「十面埋伏單車遊」首發場5月16日在鳳山，當日終點站黃埔村遊日有市集，遊程相當充實。圖／高雄市觀光局提供

單車 觀光局

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