陳威明接任亞太骨腫瘤學會理事長 負壓手術挽救少女不截肢

台北榮總治療骨肉瘤成績斐然，團隊不輕易放棄任何一個有機會挽救的肢體，目前截肢率不到百分之五，低於全球文獻報告的平均截肢率。

截肢率低，部分是因為自體生物性重建技術獨步全球，台北榮總自體生物性重建技術持續改良中，亞太骨腫瘤大會上個月在日本舉行，陳昭銘的口頭論文獲得第二名，題目便是尋找改良材料，讓膝、髖關節軟骨不受生物性重建影響。

台北榮總副院長陳威明則經由同步視訊，從現任理事長、日本岡山大學教授尾崎敏文手中接下亞太骨骼肌肉系統腫瘤學會新任理事長，這是第一次由台灣接下重任，若全球疫情控制穩定，預計後年在台舉辦亞太盛會，展現台灣醫療實力及擴大影響力。

而現今疫情之下，台北榮總依然為了照顧全球病童而努力，三月時，為了讓來自東南亞的十七歲少女保留骨本，等不及十四天隔離期滿就緊急手術 ，因為在負壓手術室，醫師穿著厚厚防護衣，在空調效果不佳的負壓手術室裡揮汗動刀六小時。

少女來自東南亞醫療先進國家，熱愛登山和運動，她當醫師的父親打聽到台北榮總的治療成績，尤其生物性重建技術可讓肢體保留骨本，於是不畏疫情，向衛福部提出緊急申請，突破許多關卡遠道而來。由於她的骨骼已被癌細胞嚴重侵蝕，再不動手術就可能骨折甚至需要截肢，入境第三天就緊急手術。

手術由陳威明、陳昭銘及多位醫護一同進行，這也是陳威明首次在北榮因應疫情設立的負壓手術室為患者手術。

由於負壓手術室中的冷氣也被抽走，無法有效降溫，醫護又得穿防護衣、隔離衣、N95口罩及面罩，加上骨科開刀需要電鋸和鐵錘，醫師汗如雨下，從旁協助的護理人員一直幫忙擦汗，大家還得小心翼翼，別讓汗水滴到手術傷口。

陳威明開了三萬台刀，他說這一台刀讓他刻骨銘心、永遠難忘，也深刻體會疫情期間第一線醫護的辛苦。

治療骨肉瘤治療，患者必須先化療， 再切除腫瘤，並接受生物性重建，術後再接受化療。少女的手術非常成功，成功保留肢體，她決定留在台灣完成後續治療。她告訴醫療團隊，台灣真的是好地方，感謝台灣醫護，並深深愛上台灣。

自體生物性重建是將長了腫瘤的骨頭取出，在體外接受高劑量放射線或液態氮超低溫冷凍，殺滅腫瘤後，再植回體內。陳威明解釋，自己的骨頭沒有排斥及尺寸不合的問題，日後更保留活細胞再長入、骨頭活化的機會，絕對比重重的鋼骨好，孩子不需要從此成為鋼骨人。

●骨肉瘤（Osteosarcoma）

骨肉瘤是兒童與青少年（10至20歲）最好發的原發性骨頭惡性腫瘤，全台每年約有一百名新病例，男女比例大約六比四。

骨肉瘤與遺傳關係不大，常見原因有三，分別是基因突變、由其他骨腫瘤轉變及致癌物接觸史。好發任一骨頭，最常見膝蓋附近，包括位於膝蓋上方的遠端股骨、下方的近端脛骨、肩膀附近的端肱骨，以及髖關節附近的近端股骨。

常見病徵是睡眠或運動時，膝、髖及肩關節骨頭疼痛、痠痛，也可能摸到腫塊。若疑似或確診骨肉瘤，切勿在患部進行推拿、熱敷、針灸或拔罐等，以免腫瘤受外力影響而擴散。

亞太骨腫瘤大會上個月在日本舉行，台北榮總副院長陳威明接任亞太骨骼肌肉系統腫瘤學會理事長，台北榮總骨腫瘤中心主治醫師陳昭銘（右）的口頭論文發表獲得第二名，再上一屆的論文第一名作者為台北榮總骨腫瘤中心主任吳博貴（左）。記者魏忻忻／攝影

亞太骨腫瘤大會上月在日本舉行，台北榮總骨科部主治醫師陳昭銘的口頭論文獲得第二名。圖／陳威明提供

亞太骨腫瘤大會上個月在日本舉行，台北榮總副院長陳威明經由同步視訊，從現任理事長、日本岡山大學教授尾崎敏文手中接下亞太骨骼肌肉系統腫瘤學會新任理事長，這是第一次由台灣接下重任，若全球疫情控制穩定，預計後年在台舉辦亞太盛會，展現台灣醫療實力及擴大影響力。圖／陳威明提供

在負壓手術室為患者手術，因為冷氣被抽走，又得穿防護衣、隔離衣、N95口罩及面罩，加上骨科開刀需要電鋸和鐵錘，醫護人員汗如雨下。台北榮總副院長陳威明說，開了三萬台刀，這一台刀讓永遠難忘，也深刻體會疫情期間第一線醫護的辛苦。圖／陳昭銘提供