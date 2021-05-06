及時診斷 台北榮總成立骨腫瘤諮詢服務平台

小朋友跑跳嬉戲有時抱怨骨頭痛，就醫卻發現疑似長腫瘤，是許多家長的惡夢。惡性骨腫瘤發生率不高，但和良性腫瘤難以區別，若診斷不夠精確，輕則讓家長虛驚一場，重則讓孩子接受不必要的手術或延誤治療。台北榮總推出「骨骼肌肉腫瘤諮詢服務」，幫助病人盡快得到正確診斷，也提供全台醫師後援。

骨腫瘤是最容易被誤診的疾病之一，台北榮總骨腫瘤中心主任吳博貴指出，生長痛可能被誤為骨腫瘤，非骨化纖維瘤也容易造成混淆，這是常見骨科良性疾病，五至十五歲孩子發生率達三分之一。國內骨腫瘤權威、台北榮總副院長陳威明的門診，幾乎每個月都有被其他科別醫師轉診而來的小患者。

吳博貴說明，在X光影像中，非骨化纖維瘤看似骨骼破了一個大洞，若非骨腫瘤專科醫師看診，常被認為骨頭有問題，家長從聽到的那一刻起，就已經吃不下睡不著，開始瘋狂上網找資料，打聽該去那兒看診，開始做最壞的打算。

非骨化纖維瘤不需特別處理，百分之九十九會癒合消失。吳博貴難忘家長聽到孩子骨骼沒問題的表情，如同重獲新生。不只是白操心的問題，如果被誤認為骨腫瘤，因此動手術，孩子就曝露於感染與麻醉的風險，動到生長板更影響日後生長。

相反的，吳博貴說，惡性骨腫瘤占所有癌症百分之零點六到七，發生率不高，但若被當作良性疾病，嚴重影響預後，臨床發現，若患者先接受推拿或按摩，可能導致腫瘤轉移，治療程序不適當，更可能面臨截肢命運。

為盡量減少父母不必要的擔心，也希望患者盡快診斷治療。吳博貴大學時曾在北榮毒藥物諮詢中心打工，半夜輪值接聽回答全台諮詢電話，現在社群發達，於是他想到可成立 「骨骼肌肉腫瘤諮詢服務」社群平台。

醫師以實名制加入後，上傳去除個資的患者影像等資料，由吳博貴等骨腫瘤醫師義務輪值，協助初步判斷。目前AI協助診斷正夯，但吳博貴指出，骨肉瘤生長部位和型態多變，患者又少，AI診斷發展不易，透過平台諮詢是目前最好的方法。

陳威明表示，台北榮總「骨骼肌肉腫瘤諮詢服務」社群平台由受過骨腫瘤完整訓練的醫師們自動自發，以志工精神幫忙，他身為老師，支持到底，當他們的後盾，看到學生認真和無私付出，內心的滿足和喜悅，無法用言語形容，這也符合個人「與人共好」的信念。

陳威明指出，這樣的諮詢方式對徧鄉、離島或缺乏骨腫瘤醫師的醫院及診所，可提供迅速的免費服務，若發現X光片有些問題，也會立即介紹病患就近至有骨腫瘤醫師的醫院，尋求正確診斷和治療，讓不同體系的醫師一起加入照顧骨腫瘤病患的行列。

●骨肉瘤（Osteosarcoma）

骨肉瘤是兒童與青少年（10至20歲）最好發的原發性骨頭惡性腫瘤，全台每年約有一百名新病例，男女比例大約六比四。

骨肉瘤與遺傳關係不大，常見原因有三，分別是基因突變、由其他骨腫瘤轉變及致癌物接觸史。好發任一骨頭，最常見膝蓋附近，包括位於膝蓋上方的遠端股骨、下方的近端脛骨、肩膀附近的端肱骨，以及髖關節附近的近端股骨。