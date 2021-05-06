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印尼籍娜娜不孕如願得子 取名「高」紀念高雄出生

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
印尼籍的娜娜，因子宮內膜腫瘤而不孕，在高醫治療下如願得子。圖／高醫提供
印尼籍的娜娜，因子宮內膜腫瘤而不孕，在高醫治療下如願得子。圖／高醫提供

和丈夫一起到高雄醫學大學念護理研究所博士班的印尼籍娜娜（Ratna），結婚不孕3年半，苦惱萬分，夫妻趁求學之便，前年在高醫接受試管嬰兒治療，終於順利懷孕，上周三順利生產，自稱「二線戰士」的娜娜 ，替孩子取小名為「高」，紀念在高雄、高醫出生。

高醫婦產部今天分享兩名不孕個案，也替產下頭胎的「娜娜」慶祝母親節，副院長楊仁宏說，美國中情局預測全球人口生育率，台灣育齡女性平均只生1.07個孩子，排名敬陪末座，這已是國安問題，不可等閒視之。

據國民健康署資料顯示，台灣每7到10對夫妻就有一對不孕，現在透過「試管嬰兒」等人工生殖技術，每年100名新生兒中約5到6個是試管寶寶。但日漸精進的生殖技術，也讓許多不孕家庭，圓了生兒育女夢想。

今天現身說法的娜娜，子宮內膜異位腫瘤約3公分大，不易受孕，如今成功受孕生產，她說，孩子抱在懷中的幸福與快樂，真的是難以言語形容，因此她為孩子取名「高」，紀念在高雄，高醫出生。

另名住離島的呂小姐，34歲結婚，婚後4年一直未受孕，曾接受人工授精治療，仍事與願違。前年3月求助高醫，生殖醫學科主任蔡英美替她檢查，子宮內膜長息肉，經血過多致慢性貧血，後來建議她接受試管嬰兒治療，取11顆卵及6顆囊胚，順利助她懷孕生子。

令蔡英美印象深刻的是，呂小姐每次求診，總推著「一卡皮箱」在高醫診間中穿梭，求子過程艱辛。呂小姐透過影片分享求子經驗表示，治療期間曾一周來回高雄3次，「搭飛機像搭公車一樣」，取卵當天還遇到豪大雨，搭機遇亂流，胚胎植入手術那天又遇到大怒神等級的颱風，種種過程讓她刻骨銘心。

蔡英美表示，內膜異位症是女性不孕的常見原因，約占不孕女性的25%至50%。如有較大內膜異位瘤，可先考慮手術。若是高齡或卵巢功能不好者，試管療程是最好的選擇。至於不明原因的不孕症治療，須視病人狀況而定，如年紀小於35歲且不孕時間少於5年者，可做刺激排卵加人工授精；如果人工授精仍不懷孕者，則進一步做試管療程。

高醫副院長楊仁宏表示，生育率低是國安問題，不能等閒視之。記者王昭月／攝影
高醫副院長楊仁宏表示，生育率低是國安問題，不能等閒視之。記者王昭月／攝影
住離島的呂小姐，求子過程搭機往返，常拎著一卡皮箱穿梭高醫診間，備極艱辛。圖／高醫提供
住離島的呂小姐，求子過程搭機往返，常拎著一卡皮箱穿梭高醫診間，備極艱辛。圖／高醫提供
高醫婦產部今為不孕生子的娜娜 ，慶祝人生第一個母親節。記者王昭月／攝影
高醫婦產部今為不孕生子的娜娜 ，慶祝人生第一個母親節。記者王昭月／攝影
高醫生殖醫學中心主任蔡英美協助許多不孕婦女，如願生育。記者王昭月／攝影
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高醫 試管嬰兒 懷孕

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