罹乳癌別害怕 《乳癌旅行手札》陪姐妹度過關卡

罹患乳癌對女性是一大衝擊，為讓病友減少對未知的恐懼，台灣年輕病友協會歷經一年策畫「最懂病友的衛教指南」，訪問48位乳癌病友，推出電子版《乳癌旅行手札》，以病友觀點出發，從衛教知識，到日常生活後勤照護，包括飲食、運動、環境、心理支持等，全方位協助病友，預計本月六日發表。

乳癌病友Angel今挺著孕肚分享抗癌中的生存保育規畫。「第一次聽到強而有力的心跳聲、感受到她在肚裡翻滾。」Angel原先不孕，但仍希望與先生有愛的結晶，罹癌後憂心化療造成卵巢受損，影響卵子品質。在醫師建議下，抓緊時間取卵、凍胚胎，進行生育保存，更在母親節前夕成功升格準媽媽。

台灣年輕病友社群「我們都有病」與台灣年輕乳癌病友社群「花漾女孩Gogogo」，長期陪伴年輕癌友度過關卡，去年成立「台灣年輕病友協會」，與病友一對一訪談，盤點「抗癌必知五大面向」，幫助癌友掌握即將面臨的狀況。《乳癌旅行手札》以病友經驗及需求出發，盼成為乳癌姐妹治療「啟程」前必備工具書。

台灣乳癌防治基金會董事長張金堅教授擔任手札內容總監製，他表示，過去病友接觸資訊偏醫學面，專業性高、較深澀，這本手札使用表格化、口語化的呈現方式，淺顯易懂，能讓癌友較好吸收，手札內容設計活潑，比醫師說得更貼切、比衛教單張說明得更好理解，對準備「啟程」治療的癌友有極大幫助。

「花漾女孩Gogogo」社群創辦人、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（Mina）說，「許多癌友對疾病的恐懼，大多來自後續未知的治療歷程。」盼透過「學姊們」的經驗分享，瞭解到療程中可能遭遇的境況以及選項，面對醫療團隊的解說有所疑惑時，也能在手札中找到答案，感受到「妳不孤單」。