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三成民眾有高血壓不自知？ 醫師透露血壓管理妙招

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
國健署與高血壓專家共同強調定期量測血壓」的重要。記者黃惠群／攝影
國健署與高血壓專家共同強調定期量測血壓」的重要。記者黃惠群／攝影

據國健署分析，台灣每4.5人死亡，有1人是死於高血壓直接相關的3種疾病，但單靠醫療院所量測血壓仍可能無法精確判斷是否罹患高血壓，台灣高血壓學會理事長高憲立指出，居家血壓量測掌握「722原則」，連續7天量測，早上起床後空腹量測2次，晚上睡覺前再量2次，2次間隔1分鐘，再取中間值，做好血壓管理，能協助臨床醫師診斷高血壓疾病。

單靠至診間量測血壓恐無法精準診斷高血壓，高憲立說，門診觀察，有的病人在診間量測的血壓數值不正常，但居家監測發現數值正常，發現沒有罹患高血壓，是為「白袍高血壓」現象；居家監測血壓數值高，超過140/90 mmHg，可是至診間量測數值卻正常，可能罹患高血壓，是為「隱藏型高血壓」。

血壓是血液流動時衝擊血管壁所引起的壓力，正常血壓值應等於或小於120/80mmHg，140/90 mmHg就是高血壓，是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病、眼疾等重大慢性病的共同危險因子。

根據108年衛生福利部死因統計資料，國人因高血壓導致心血管疾病死亡，如心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病等，分別在十大死因為第2位、第4位及第8位，已造成超過3.8萬人死亡。

國健署慢性病防治組組長吳建遠表示，106至109年國民營養健康狀況變遷調查結果發現，18歲以上國人高血壓盛行率逾26%，40歲以上將近4成，高血壓盛行率隨年齡增加而上升；20歲以上民眾有近3成不知道高血壓已悄然上身。

「定期量測血壓」掌握血壓狀況，是做好血壓管理的關鍵，高憲立說明，居家血壓量測掌握「722原則」，連續7天量測，早上起床後後半個小時左右並在空腹狀況下，量測2次，晚上睡前1個小時再量2次，2次間隔1分鐘，再取中間值，能協助臨床醫師診斷高血壓疾病。

測量血壓時，建議坐在有靠背的椅子上，雙腳平穩地放在地上，全身處於放鬆狀態，靜坐5分鐘，再使用檢驗合格的血壓監測的儀器。

台灣高血壓學會理事長高憲立指出，居家血壓量測掌握「722原則」。記者黃惠群／攝影
台灣高血壓學會理事長高憲立指出，居家血壓量測掌握「722原則」。記者黃惠群／攝影
測量血壓的注意事項。圖／國健署提供
測量血壓的注意事項。圖／國健署提供

高血壓 慢性病 心血管疾病

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