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台灣「地表最危險」？周六思沙龍談台海危機

聯合報 / 記者周妤靜/台北即時報導

英國雜誌《經濟學人》（Economist）直指夾在美、中勢力間的台灣是「地表最危險之地」。除了知名外媒的警示以外，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）亦表示台灣在6年內恐面臨顯著的軍事威脅。

戰爭邊緣的台灣該如何自保？5月8日（六）下午2時，龍應台基金會邀請中華戰略前瞻協會研究員揭仲以「你的戰略，我的家園（二）島鏈戰略中的一個島——從軍事看海峽兩岸」為題，解析各國軍事布局，以及台灣的生存之道。該講座由聯合報系願景工程協辦，聯合報系願景工程FB粉絲專頁將全程直播。

講者揭仲的研究領域包括中華民國國防政策、中華民國南海政策、中共軍事改革與中共強制外交專題。講座主持人蘇紫雲的專長領域則為古典與現代軍事戰略、國防產業與國防經濟，兩人將由不同專業角度出發，為聽眾帶來軍力與戰略平衡的新啟發。

【活動訊息】

你的戰略，我的家園（二）島鏈戰略中的一個島——從軍事看海峽兩岸

講者：揭 仲 國家政策研究基金會高級助理研究員

主持：蘇紫雲 國防安全研究院國防戰略與資源研究所長

時間：5月8日(周六) 14:00-15:30

地點：華山文創園區中三館2樓拱廳(台北市八德路一段一號)

活動詳情：https://reurl.cc/0D3z7Y

願景

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