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只要人到就好！ 彩繪稻田爬山趣 冬山單車一日輕旅行

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
三奇美徑單車一日輕旅行，走訪彩繪稻田。圖／冬山鄉公所提供
三奇美徑單車一日輕旅行，走訪彩繪稻田。圖／冬山鄉公所提供

時序進入夏季，宜蘭好山好水景點多，冬山鄉公所推出三奇美徑系列活動，從5月開跑，持續到7月中旬。首先登場的是自行車一日輕旅行，以三奇稻浪美景為主軸，串聯鄉內各景點，讓遊客享受後山漫活步調。

特別的是2021年百大經典小鎮中，冬山鄉是宜蘭縣內唯一入選。鄉公所觀光產業發展所所長江立偉表示，今年適逢經典小鎮自行車旅遊年，加上當地養鹿，因此三奇彩繪地景就以梅花鹿騎單車為設計，從高台俯瞰一覽無遺，吸引不少民眾前往朝聖。

一日行程豐富多元，遊客先是走訪稻間美景，再前往探索冬山河源頭秘境舊寮瀑布，沐浴山林吸收芬多精。下午則到中山休閒農業區，與茶農DIY做綠茶糕點或冰淇淋，最後搭電動小船遊舊河道為冬山行畫下句點，全程來回約20公里。

好吃好玩一整天，鄉公所祭出「只要人到就好」亮點，導覽、船票、自行車、午餐等全都包，不用原價千元，700元還有找。有興趣的民眾可得把握機會，5月共6梯次、每日限額40人，詳情可上網查詢報名（ https://bao-ming.com/eb/content/4787#23508 ）。

翠綠稻田再過一個月就結穗，顏色轉黃又是另一種冬山風貌。屆時6月熱氣球嘉年華，以及7月風箏節嘉年華接力登場。江立偉說，今年與觀光局合作，「台灣喔熊」熱氣球首度現身冬山鄉，歡迎民眾一起來同樂。

三奇彩繪地景今年以梅花鹿騎單車為設計，從高台俯瞰相當漂亮。圖／冬山鄉公所提供
三奇彩繪地景今年以梅花鹿騎單車為設計，從高台俯瞰相當漂亮。圖／冬山鄉公所提供

自行車 熱氣球嘉年華 風箏節

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