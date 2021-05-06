標靶藥物助攻早期肺癌 延長無病存活期

早期肺癌透過術後輔助治療，可以大幅降低復發風險！肺癌居國人癌症十大死因榜首長達數十年，台灣肺癌學會理事長陳育民6日指出，早期肺癌的方式以手術為主，但1至3期的肺癌患者術後仍有45%至76%的復發風險，建議患者在術後接受合適的輔助治療，延長無病存活期。

早期肺癌復發風險高

肺癌發生人數逐年增加，其中早期肺癌更是所有癌別中成長最快速的，自民國97年癌症登記報告統計，1至3期肺癌人數為1698人，至107年攀升至5459人，10年間成長3倍。

肺癌的分期根據腫瘤大小和位置而有所不同，陳育民說明，目前早期肺癌普遍仍以手術為主，術後存活率極高。但即便如此，仍存在著復發的隱憂，根據統計，1至3期的肺癌患者術後仍有45%至76%的復發風險，且隨著期別的增加而攀升。

標靶藥物入輔助治療

臨床腫瘤學會理事長賴俊良表示，肺癌早期患者中，建議手術切除病灶後進行輔助治療，而化療為現在主要的輔助治療選擇，但根據統計顯示，化療僅能延緩16%的復發風險；亞洲有60%的肺癌病友被檢測出有EGFR基因突變，台灣也有5至6成的肺癌患者出現EGFR基因突變。

賴俊良表示，現在已有對應EGFR基因突變的標靶治療加入輔助治療的行列，可降低83%的復發風險，延長病友的無疾病存活期、追求肺癌治癒的可能性，但目前標靶藥物還需自費。他也提醒，早期肺癌的存活率雖然較高，但不可忽略復發的可能，建議患者可以跟醫師討論，鎖定致病基因選擇合適的藥物，掌握治療時機，以擁有高存活率的未來。

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