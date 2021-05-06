不當資訊人回頭演掌中戲 光興閣第二代重現百草翁神奇

彰化縣光興閣掌中劇團第二代林宏憲5年前放棄資訊工作，全心傳承父親留下的 劇團，經過兩年自我訓練對白口調，已能完全獨當一面，最近兩年接連得到國立傳統藝中心、國家藝術基金會補助，本月將連演兩場，今天在彰化縣立美術館表演經典片段，帶起觀眾對傳統戲劇的回憶，相招來看金光戲。

光興閣演出「大俠百草翁之五指山風雲」，開場邪道攻擊百草翁，配角也被五指山壓倒，擔任主演（劇情角色口白）的林宏憲此時從舞台後走出來，表示戲劇一開幕，主、配角都遭遇危難可能死亡，這是掌中戲獨有的戲劇張力，有天馬行空劇情，帶動觀眾的情緒，很想看有什麼出人意表的發展。

文化局長張雀芬說，員林市光興閣師承西螺新興閣劇團，成立一甲子，為戲偶主角百草翁設計系列劇集，笑料百出，樹立獨立風格，在全台掌中劇團闖出名號，光興閣第二代主演林宏憲積極發揚傳統戲劇，延續第一代老團長的劇本精華，又與時俱進融合現代劇場專業多媒體聲光技術，是縣內第一個得到國立傳藝中心傳統藝術開枝散葉系列計畫的掌中劇團。

科技影視當道，傳統劇團例如光興閣逐漸沒落；林宏憲說，他的父親一面帶團表演，一面傳授子女，可是大家覺得傳統戲劇終將式微，都不太用心學習，2001年他的父親去世，整理相關遺物時，他頗有感觸，劇本是他父親的心血，每件戲偶服裝都是他母親縫製，如果沒人使用和表演，光興閣的一切只是文物，不再是生動活潑的藝術。

林宏憲5年前辭去資訊公司工作，專心經營光興閣，光是練習戲偶之間的對白就練了兩年，練到極致的時候「開車也自言自語」，他覺得可以瞬間轉換戲偶之間的聲音、心情、說話風格，開始全力表演，爭取政府補助精進戲團的演出品質，將在5月29日、30日在員林演藝廳售票演出，每場分為50元、100元，價格相當親民，但保證演出精彩。光興閣6月13日將舉辦講座，跟民眾分享掌中劇的趣味，免費入場。

文化局表示，光興閣第二代有衝勁，獲得文化部2019、2020年「紓困提升計畫」、2021年「藝文振興計畫」，及國立傳統藝術中心「傳統藝術開枝散葉系列-109年度戲曲新作發表計畫」、「109年傳統表演團隊資料數位化與教材開發計畫團隊」「新媒體影片製作團隊」，和空總當代文化實驗場「Stream C-LAB 線上平台計畫團隊」等計畫，為在地傳統戲劇重現活力。