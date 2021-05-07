快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

昨晚又難眠一早起不來？醫學博士提解方「好睡又神清氣爽」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本醫學博士西野精治認為，想要一夜好眠，枕頭品質是相當重要的關鍵。圖片來源／ingimage
日本醫學博士西野精治認為，想要一夜好眠，枕頭品質是相當重要的關鍵。圖片來源／ingimage

每個人都需要休息，然而現代社會壓力繁重，許多人上了床，想要一夜好眠卻是相當困難，導致起床時也精神不濟。最近就有日本醫學博士，分享如何提升睡眠效率，以及能馬上提起精神的起床方式。

日本醫學博士，史丹佛大學精神科教授西野精治，近日在日本媒體「幻冬舍GOLD ONLINE」撰文，表示想要上床之後快速睡著，就得掌握「頭冷腳熱」的原理，讓忙碌一整天的大腦冷卻下來，使得內部溫度也降低，才容易進入熟睡狀態。因此如在選用枕頭時，就該挑選散熱性好的枕頭，避免熱氣難以排散的狀況。

再來，睡眠姿勢上也必須避免用力，累積無謂的疲勞。西野指出，人類的大腦偏重，因此身體軀幹都得費力支撐頭部。所以在睡眠時，才會需要枕頭撐住頭，減輕身體的負擔。而枕頭是否能讓自己躺得舒適，當然也是非常重要的關鍵。如果是睡眠品質較差的人，一個晚上很可能翻身多達20到30次左右，身體也容易產生疼痛。

另外，許多人常有起床時覺得還很睏，想繼續賴床的習慣。西野認為，這種狀況可以靠「20分鐘兩段式鬧鐘」改善。具體的作法為，首先調整第一次響起的鬧鐘，聲音類型是短音，且音量較小，如此一來就會初步叫醒身體。如果還想睡，那就再調整第二次鬧鐘，設定成原本的音量，徹底喚醒身體。這樣給自己身體「留白」的起床方式，就能夠有效改善起床時的精神，迎接神清氣爽的一天。

睡眠 失眠

延伸閱讀

秒睡枕頭！他買枕頭讓孩子「一路睡回家」 網笑：最佳代言人

8種常見夜市小吃熱量曝光 這一樣讓網友驚呼：一直以為很健康

3款「健康飲料」其實危機四伏！減重達人：小心越喝越胖

最幸福國家這樣做！ 芬蘭小學生指南：睡飽10小時、每天吃5餐

相關新聞

全台白蟻大爆發！阿嬤說下雨前兆？鄭明典敲碗專家現身說法

昨天你是否也被白蟻(大水蟻)嚇到了呢？不少網友在臉書分享，家中或戶外出現大量的白蟻，牠們群聚飛舞，甚至還在地上爬動，實在讓人覺得不舒服。連氣象局長鄭明典也在臉書發文，「不少網友回報大量白蟻出現...不知有沒有白蟻專家要介紹一下？」

台灣何時開始流行彈吉他？審查制度下的音樂創作

當時台灣從1949年大撤退、白色恐怖的傷痕中穩定下來，加以西風東漸，「吉他風」吹進台灣。由於早年台灣接受美援，在美國流行文化的薰陶下，吉他的重要性大增，於1970年代崛起的校園歌曲，即以木吉他為標誌與圖騰，立刻席捲了年輕人。

【美術館爭鋒／上】全台掀一波開館潮 新的靠建築吸睛、老的也改裝拚場

近年全台各城市紛紛新添或整修美術館，從台南市立美術館、嘉義市立美術館、高雄市立美術館，興建中的新北市立美術館、桃園市立美術館及台中市立美術館，加上將新建的台北市立美術館二館，七處場館各出奇招，有的舉辦「火炬夜遊」、「美術館夜行」，全台第一個地底下博物館也在催生中，有的推展東南亞藝術吸引新住民，盼在眾美術館中獨樹一幟，口碑、人氣雙贏。

花蓮19歲男騎車自撞重度昏迷 無心跳器捐遺愛5人

花蓮縣一名19歲許姓男子日前騎機車自撞，陷入重度昏迷，醫師評估即使能夠救回，也將終身臥床成為植物人。家屬含悲決定捐出器官...

昨剛勝訴！台日伴侶今戶所登記 伴盟籲即刻通令開放

台灣伴侶權益推動聯盟代理的跨國同婚案昨獲判勝訴，台北高等行政法院判決戶政事務所應同意該案當事人阿古、信奇在台灣辦理結婚登...

台灣鳳梨熱賣 農糧署長：外銷可望突破4公噸農民收益好

台灣鳳梨今年因為政府民間大力推廣，即使對岸暫停進口，外銷至今依舊創新高。農糧署長胡忠一今天參觀台南關廟鳳梨集貨場後表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。