昨晚又難眠一早起不來？醫學博士提解方「好睡又神清氣爽」

每個人都需要休息，然而現代社會壓力繁重，許多人上了床，想要一夜好眠卻是相當困難，導致起床時也精神不濟。最近就有日本醫學博士，分享如何提升睡眠效率，以及能馬上提起精神的起床方式。

日本醫學博士，史丹佛大學精神科教授西野精治，近日在日本媒體「幻冬舍GOLD ONLINE」撰文，表示想要上床之後快速睡著，就得掌握「頭冷腳熱」的原理，讓忙碌一整天的大腦冷卻下來，使得內部溫度也降低，才容易進入熟睡狀態。因此如在選用枕頭時，就該挑選散熱性好的枕頭，避免熱氣難以排散的狀況。

再來，睡眠姿勢上也必須避免用力，累積無謂的疲勞。西野指出，人類的大腦偏重，因此身體軀幹都得費力支撐頭部。所以在睡眠時，才會需要枕頭撐住頭，減輕身體的負擔。而枕頭是否能讓自己躺得舒適，當然也是非常重要的關鍵。如果是睡眠品質較差的人，一個晚上很可能翻身多達20到30次左右，身體也容易產生疼痛。

另外，許多人常有起床時覺得還很睏，想繼續賴床的習慣。西野認為，這種狀況可以靠「20分鐘兩段式鬧鐘」改善。具體的作法為，首先調整第一次響起的鬧鐘，聲音類型是短音，且音量較小，如此一來就會初步叫醒身體。如果還想睡，那就再調整第二次鬧鐘，設定成原本的音量，徹底喚醒身體。這樣給自己身體「留白」的起床方式，就能夠有效改善起床時的精神，迎接神清氣爽的一天。