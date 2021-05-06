合歡山賞花公車加開假日班次 想搭建議先預約

合歡山杜鵑今年花況佳引爆人潮車流，例假日台14甲線交通壅塞，沿線停車場更是一位難求，南投客運因此將在本周末（8、9日）試辦加開清境國民賓館往返合歡山小風口之路線班次，從原先6班次增開至13班次，民眾可提前預約搭乘。

合歡山和清境地區海拔逾1500公尺，每年4至6月進入杜鵑花季，而今年疑逢旱又碰上2、3年一次的盛放期，湧進爆量人潮車流，尤其例假日，台14甲線幾乎都交通打結，警方雖加強疏導取締，仍因道路狹窄、停車空間不足，成效有限。

立委許淑華昨質詢交通部後，公路總局立刻協調南投客運針對「國民賓館－梅峰－翠峰－松雪樓－小風口」客運班車加開班次，並於8、9日試辦增班疏運措施，例假日原定6班次，再增開至13班次，盼提高遊客載運量，紓解高山塞車情形。

台中區監理所南投監理站表示，為加強假日疏運，本周末「清境國民賓館－合歡山小風口」公車路線從原本6班次增開至13班次，國民賓館首班車時間為上午8時20分，小風口末班車時間為下午4時30分，採預約制，有預約者優先搭乘。

民眾可至南投假期網站( https://ntbus.welcometw.com/tour/listAll?category=5bM )提前預約，受理預約時間為出發前7日至每周五中午12時止，預約者可優先搭乘，有空位才開放現場上車，鼓勵可多加利用大眾運輸工具，也可避免駕車勞累。