快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

合歡山賞花公車加開假日班次 想搭建議先預約

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山杜鵑花季引爆車流，近日台14甲線交通壅塞，例假日更是交通大打結。圖／讀者提供
合歡山杜鵑花季引爆車流，近日台14甲線交通壅塞，例假日更是交通大打結。圖／讀者提供

合歡山杜鵑今年花況佳引爆人潮車流，例假日台14甲線交通壅塞，沿線停車場更是一位難求，南投客運因此將在本周末（8、9日）試辦加開清境國民賓館往返合歡山小風口之路線班次，從原先6班次增開至13班次，民眾可提前預約搭乘。

合歡山和清境地區海拔逾1500公尺，每年4至6月進入杜鵑花季，而今年疑逢旱又碰上2、3年一次的盛放期，湧進爆量人潮車流，尤其例假日，台14甲線幾乎都交通打結，警方雖加強疏導取締，仍因道路狹窄、停車空間不足，成效有限。

立委許淑華昨質詢交通部後，公路總局立刻協調南投客運針對「國民賓館－梅峰－翠峰－松雪樓－小風口」客運班車加開班次，並於8、9日試辦增班疏運措施，例假日原定6班次，再增開至13班次，盼提高遊客載運量，紓解高山塞車情形。

台中區監理所南投監理站表示，為加強假日疏運，本周末「清境國民賓館－合歡山小風口」公車路線從原本6班次增開至13班次，國民賓館首班車時間為上午8時20分，小風口末班車時間為下午4時30分，採預約制，有預約者優先搭乘。

民眾可至南投假期網站( https://ntbus.welcometw.com/tour/listAll?category=5bM )提前預約，受理預約時間為出發前7日至每周五中午12時止，預約者可優先搭乘，有空位才開放現場上車，鼓勵可多加利用大眾運輸工具，也可避免駕車勞累。

至於5月15日至6月底的例假日公車行駛班次，南投監理站則表示，將視增開試辦及後續預約狀況而定，如有調整會另行公告，詳細合歡山杜鵑花季疏運資訊歡迎民眾至南投客運官網，或電洽南投客運049-2984031分機17、32查詢。

合歡山杜鵑今年花況佳，但也引爆賞花人潮車流。圖／讀者提供
合歡山杜鵑今年花況佳，但也引爆賞花人潮車流。圖／讀者提供
合歡山杜鵑花季引爆車流，台14甲線交通打結，南投客運本周末（8、9日）起試辦加開假日班次。圖／南投客運提供
合歡山杜鵑花季引爆車流，台14甲線交通打結，南投客運本周末（8、9日）起試辦加開假日班次。圖／南投客運提供
合歡山杜鵑今年花況佳，但也引爆賞花人潮車流。圖／仁愛警分局提供
合歡山杜鵑今年花況佳，但也引爆賞花人潮車流。圖／仁愛警分局提供
合歡山杜鵑今年花況佳，但也引爆賞花人潮車流。圖／讀者提供
合歡山杜鵑今年花況佳，但也引爆賞花人潮車流。圖／讀者提供
合歡山杜鵑花季引爆車流，近日台14甲線交通壅塞，例假日更是大打結。圖／讀者提供
合歡山杜鵑花季引爆車流，近日台14甲線交通壅塞，例假日更是大打結。圖／讀者提供

合歡山 清境 杜鵑

延伸閱讀

上合歡山注意了！ 台14線人止關路段今全日交管

北海岸台灣野百合盛開鐵馬遊正當時 賞花地圖看這裡

合歡山武嶺清晨6時開始塞車 賞高山杜鵑花海繽紛人車多

影／不是收張罰單就沒事 拖吊車上合歡山抓違停

相關新聞

疫情拉警報 母親節餐廳訂位仍滿

北部爆發新冠肺炎疫情以來最嚴重的群聚感染，疫情雖然拉警報，但母親節聚餐訂位似不受影響，多數餐飲業的訂位仍是滿滿，業者明顯...

從浪子到76行者修復師 陳修將不只縫補逝者軀體也修補被留下來人的心

陳修將始終記得那個畫面。那是他入行第一年，遇到一具拖板車輾過的遺體。驗屍完，法醫跟家屬都退出後，老師傅跳上屍床，粗魯翻動破碎遺體，用水柱沖洗；遺體的臟器外露，師傅三兩下塞回體腔，用粗針麻線把身體縫合，套上壽衣。

周潤發來台北 曾指名要去品嘗「海真私房菜」

從前舍弟和我合開了家「魚夫家飯」，走的是偏江浙菜路線的家常菜，諸如蒜燒豆腐黃魚、豆干炒肉絲、砂鍋獅子頭、圓籠排骨等等，現在台北麗水街有家「六品小館」和我們家有姻親關係

政院釋育兒利多 加碼百億經費

為解決少子化危機，行政院拍板多項「催生」新政，包含擴大不孕症治療補助、產檢次數增加至十四次、放寬雙親可同時申請育嬰留停、...

今年梅雨鋒面位置稍偏北 彭啟明：可能雨量略偏少

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，鋒面的位置偏北，當然和高壓異常的位置增強有關係，整體上今年梅雨...

昨晚又難眠一早起不來？醫學博士提解方「好睡又神清氣爽」

每個人都需要休息，然而現代社會壓力繁重，許多人上了床，想要一夜好眠卻是相當困難，導致起床時也精神不濟。最近就有日本醫學博士，分享如何提升睡眠效率，以及能馬上提起精神的起床方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。