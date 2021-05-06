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北部加不到98無鉛汽油！中油：個案品質問題 5日已恢復

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油加油站。圖／中油提供
中油加油站。圖／中油提供

有民眾近日發現在北部中油加油站「加不到98無鉛汽油」，中油今（6）日說明，經濟部能源局於3日晚間對幾個北部加油站抽驗，發現有某一座加油站98無鉛汽油辛烷值稍低於規範，中油因此對來源的石門供油中心某一油槽進行預防性抽換油、保養檢修，造成部分雙北、桃園與基隆中油加油站停供98無鉛汽油，5日中午已全數恢復供應。

中油表示，近來使用98無鉛汽油等車種對油品品質要求增高，中油均定期進行油槽例行保養，出廠的油品皆已化驗合格；為維持油品品質，能源局皆會再委託化驗機構至各加油站抽驗，3日晚間中油接獲經濟部能源局電話通知，能源局在北部抽驗4家左右加油站，其中桃園蘆竹加油站抽驗的98無鉛汽油辛烷值稍低於規範，該站立即停售。

中油說明，經溯源，該站油品來源為石門供油中心某一油槽，因此在4日擴大範圍、停供同一油槽同批98無鉛汽油供應的66家加油站，並立即展開預防性抽換油，同時進行保養檢修，所有抽換作業於5日完成，加油站設備皆為正常。

加油站 中油 抽驗

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