快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘭嶼無牌車橫行撞死人 家屬批政府踢皮球不認行政疏失

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
蘭嶼無牌車橫行。圖／趙正宇辦公室提供
蘭嶼無牌車橫行。圖／趙正宇辦公室提供

史姓男潛水客去年在蘭嶼遭無牌貨車撞上身亡，四處陳情未果，在無黨籍立委趙正宇、民眾黨立委蔡壁如等人協助下，要求主責機關別互推皮球，解決蘭嶼無牌車亂象；主管機關回應，將加強查緝無牌車，並修法希望讓報廢車直接入回收系統。

蘭嶼去年旅遊人次逾16萬，但未經安全檢測的無牌汽機車占近六成，成了移動未爆彈，也是蘭嶼發展觀光的一大隱憂。本報持續關切蘭嶼無牌車問題。

蔡壁如、立委邱臣遠，立法委員趙正宇辦公室主任白淘德、史男胞妹等人今開記者會，環保署資源回收管理基金管理會參事顏旭明、警政署交通組副組長劉振安、交通部公路總局監理組專門委員李珮芸等人出席。

史男胞妹表示，事發後沒多久，就先去信總統信箱及致電台東民代，追究檢討蘭嶼派出所相關人員長期怠忽職守未積極取締無牌報廢車一事，但最後完全沒有進一步調查的結果。

史小姐指出，政府部門相關負責單位長官不僅對蘭嶼無牌報廢車現象完全不了解，還用當地特殊人文風情作藉口合理化此亂象，「讓我們家屬完全無法接受，政府長期放任當地居民大量使用無牌報廢車，事發後也完全沒有政府官員有跟家屬道歉且願意承認此嚴重的行政疏失，讓人非常失望。」

蔡壁如說，蘭嶼當地沒有牌照的發財車滿街橫行已經不是新聞，也導致交通事件頻傳。2012到2015年政府承諾改善，仍不見績效，如果不把無牌車亂象解決，無牌車除了會成為「行動汙染源」，交通意外也會讓觀光客的安全受到威脅，也希望相關部會一同匯集意見，提出具體檢討改進方向，讓憾事不再發生。

劉振安表示，蘭嶼無牌報廢車現象是不可否認的事實，警察機關沒落實去執行也是不爭事實，造成不幸很難過，將積極查緝；但史男胞妹不滿地說「難道道歉兩字很難說出口嗎？」

「無法代表政府機關道歉，」，但劉振安說，未來會落實報廢車查緝，不讓報廢車在路上行駛，若警力不足的話，則請台東縣警局派專案人員支援，也會與交通部研議修法，讓報廢車直接進到回收體系消化掉，不要讓所有人再使用，積極處理。

李珮芸說，這個月會同台東監理站和警局規畫相關執法，落實查緝無牌車，並從本島港口管制無牌報廢車輛，避免本島的無牌車留到蘭嶼，從源頭落實執法，並再增加當地監理服務以及宣導。

蘭嶼 蔡壁如 台東

延伸閱讀

影／蘭嶼六成報廢車橫行 立委：移動未爆彈

無牌汽機車占6成 蘭嶼未爆彈

讓租屋族租得起 民眾黨促住宅法修法

諾富特之亂 民眾黨：陳時中、鄭文燦別互踢皮球

相關新聞

疫情拉警報 母親節餐廳訂位仍滿

北部爆發新冠肺炎疫情以來最嚴重的群聚感染，疫情雖然拉警報，但母親節聚餐訂位似不受影響，多數餐飲業的訂位仍是滿滿，業者明顯...

從浪子到76行者修復師 陳修將不只縫補逝者軀體也修補被留下來人的心

陳修將始終記得那個畫面。那是他入行第一年，遇到一具拖板車輾過的遺體。驗屍完，法醫跟家屬都退出後，老師傅跳上屍床，粗魯翻動破碎遺體，用水柱沖洗；遺體的臟器外露，師傅三兩下塞回體腔，用粗針麻線把身體縫合，套上壽衣。

周潤發來台北 曾指名要去品嘗「海真私房菜」

從前舍弟和我合開了家「魚夫家飯」，走的是偏江浙菜路線的家常菜，諸如蒜燒豆腐黃魚、豆干炒肉絲、砂鍋獅子頭、圓籠排骨等等，現在台北麗水街有家「六品小館」和我們家有姻親關係

政院釋育兒利多 加碼百億經費

為解決少子化危機，行政院拍板多項「催生」新政，包含擴大不孕症治療補助、產檢次數增加至十四次、放寬雙親可同時申請育嬰留停、...

今年梅雨鋒面位置稍偏北 彭啟明：可能雨量略偏少

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，鋒面的位置偏北，當然和高壓異常的位置增強有關係，整體上今年梅雨...

昨晚又難眠一早起不來？醫學博士提解方「好睡又神清氣爽」

每個人都需要休息，然而現代社會壓力繁重，許多人上了床，想要一夜好眠卻是相當困難，導致起床時也精神不濟。最近就有日本醫學博士，分享如何提升睡眠效率，以及能馬上提起精神的起床方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。