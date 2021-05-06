蘭嶼無牌車橫行撞死人 家屬批政府踢皮球不認行政疏失

史姓男潛水客去年在蘭嶼遭無牌貨車撞上身亡，四處陳情未果，在無黨籍立委趙正宇、民眾黨立委蔡壁如等人協助下，要求主責機關別互推皮球，解決蘭嶼無牌車亂象；主管機關回應，將加強查緝無牌車，並修法希望讓報廢車直接入回收系統。

蘭嶼去年旅遊人次逾16萬，但未經安全檢測的無牌汽機車占近六成，成了移動未爆彈，也是蘭嶼發展觀光的一大隱憂。本報持續關切蘭嶼無牌車問題。

蔡壁如、立委邱臣遠，立法委員趙正宇辦公室主任白淘德、史男胞妹等人今開記者會，環保署資源回收管理基金管理會參事顏旭明、警政署交通組副組長劉振安、交通部公路總局監理組專門委員李珮芸等人出席。

史男胞妹表示，事發後沒多久，就先去信總統信箱及致電台東民代，追究檢討蘭嶼派出所相關人員長期怠忽職守未積極取締無牌報廢車一事，但最後完全沒有進一步調查的結果。

史小姐指出，政府部門相關負責單位長官不僅對蘭嶼無牌報廢車現象完全不了解，還用當地特殊人文風情作藉口合理化此亂象，「讓我們家屬完全無法接受，政府長期放任當地居民大量使用無牌報廢車，事發後也完全沒有政府官員有跟家屬道歉且願意承認此嚴重的行政疏失，讓人非常失望。」

蔡壁如說，蘭嶼當地沒有牌照的發財車滿街橫行已經不是新聞，也導致交通事件頻傳。2012到2015年政府承諾改善，仍不見績效，如果不把無牌車亂象解決，無牌車除了會成為「行動汙染源」，交通意外也會讓觀光客的安全受到威脅，也希望相關部會一同匯集意見，提出具體檢討改進方向，讓憾事不再發生。

劉振安表示，蘭嶼無牌報廢車現象是不可否認的事實，警察機關沒落實去執行也是不爭事實，造成不幸很難過，將積極查緝；但史男胞妹不滿地說「難道道歉兩字很難說出口嗎？」

「無法代表政府機關道歉，」，但劉振安說，未來會落實報廢車查緝，不讓報廢車在路上行駛，若警力不足的話，則請台東縣警局派專案人員支援，也會與交通部研議修法，讓報廢車直接進到回收體系消化掉，不要讓所有人再使用，積極處理。

李珮芸說，這個月會同台東監理站和警局規畫相關執法，落實查緝無牌車，並從本島港口管制無牌報廢車輛，避免本島的無牌車留到蘭嶼，從源頭落實執法，並再增加當地監理服務以及宣導。