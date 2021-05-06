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與確診者足跡重疊？快下載「臺灣社交距離」App啟用接觸通知功能
最近台灣疫情有升溫趨勢，確診者全台趴趴走的足跡讓全民都陷入恐慌，深怕自己接觸過病患而不自知。近日，台灣終於正式開通「COVID-19暴露通知」功能，不管是iOS還是Android的使用者，現在只要下載「臺灣社交距離」App，開啟手機的接觸通知功能，就可以透過科技更即時且安全地防疫，保護自己，也同時保護身邊會接觸到的親友。
iOS、Android雙平台用戶都可以趕快透過軟體市集下載「臺灣社交距離」App，打開並依照指示開啟接觸通知設定，iPhone使用者也可以直接從「設定」、「暴露通知」裡選擇「台灣」，即會自動跳轉App下載頁面。啟用接觸通知後，若與確診者資料比對有接觸，就會跳出警示通知，提醒向當地衛生局或1922疫情專線回報，並注意個人的身體狀況，若有不適就要儘速就醫。
其實早在去年4月，Google和Apple即已宣布攜手合作，將運用藍牙技術協助政府和衛生機構抑制病毒傳播，並以使用者隱私和安全為念開展設計，透過行動裝置中去識別化的隨機ID，與附近其他裝置進行溝通，資料並不會包含個人資訊，也不會上傳至伺服器，進而保障使用者的資訊安全。
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