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花蓮舉辦感恩音樂會 撫慰太魯閣號600救難英雄心靈

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
20多位古典音樂演奏家，有的調課、有的請假，無私投入感恩音樂會的表演。圖／花蓮縣政府提供
20多位古典音樂演奏家，有的調課、有的請假，無私投入感恩音樂會的表演。圖／花蓮縣政府提供

台鐵408列次太魯閣號上月2日發生重大事故，死傷慘重，花蓮投入大量人力救災，在地的「主動廚房」創辦者、也是鳴石音樂負責人陳守實號召古典音樂家前來花蓮舉辦感恩音樂會，昨天悠揚樂音在花蓮演藝廳迴盪，撫慰600多位救災英雄的心靈。

由花蓮縣政府、陳守實、中華基督教救助協會共同舉辦的「為0402太魯閣救護團隊感恩音樂會」，昨天下午2時在花蓮縣文化局演藝廳展開，台鐵花蓮運務段長吳金添、義消大隊長陳義豐、民防大隊前、現任大隊長蕭雄彰、方來興、花蓮港教會牧師林維道，及600多位救難人員出席聆賞。

指揮李哲藝、鮑恆毅與20多位低音管、單簧管、小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴的古典音樂演奏家們聯手帶來15首曲目，有巴赫旋律、莫札特等古典樂，也有綠鳥小夜曲、夜來香等民謠，眾人並合唱「感恩的心」、「奉獻」，場面溫馨。

除了民間發起的音樂會，縣府為了感謝救護團隊的奉獻，特別錄製0402台鐵出軌事件感恩影片，訪問醫師、志工、旅館業者、殯葬業者、警察消防人員等參與救災的心路歷程，錄製成感恩影片。

縣府代理秘書長張逸華表示，0402事故是慘絕人寰的災難，縣府團隊與民間力量攜手，從第一時間事故現場搶救，到最後一位罹難者遺體由76行者團隊修復完成，花蓮鄉親始終無私無悔、全心投入，縣長徐榛蔚以花蓮人為榮，並企盼災難不再發生。

音樂會發起人陳守實是基督徒，帶領鳴石聖樂團，從台北到花蓮創辦「主動廚房」，讓脊髓損傷者也能靠著雙手自食其力。他在太魯閣號事故發生後，很關心救護團隊心靈受到的衝擊，因此上月中主動向徐榛蔚提議，願意號召第一線的古典音樂演奏家到花蓮辦感恩音樂會，所有經費他願負責，但希望縣府提供演出場地、邀請救護團隊。

陳守實說，這場音樂從動念到登場只有22天，雖然時間緊迫，在好友譚正等人幫助下，邀集20多位演奏家，其中許多人都是請假、調班、調課，犧牲原有收入前來獻上感恩，也很感謝33個教會共襄盛舉贊助，讓音樂會順利舉行，願救護團隊在樂音中，心靈能夠得到安寧。

花蓮縣政府、鳴石音樂負責人陳守實、中華基督教救助協會合作舉辦感恩音樂會，邀集20多位第一線優秀古典音樂演奏家到花蓮表演，撫慰救難團隊心靈。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府、鳴石音樂負責人陳守實、中華基督教救助協會合作舉辦感恩音樂會，邀集20多位第一線優秀古典音樂演奏家到花蓮表演，撫慰救難團隊心靈。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府代理秘書長張逸華（左）代表縣長徐榛蔚出席感恩音樂會。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府代理秘書長張逸華（左）代表縣長徐榛蔚出席感恩音樂會。圖／花蓮縣政府提供

音樂會 太魯閣

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