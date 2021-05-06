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異物千奇百怪吞食經常後果嚴重 醫籲特別留意老人小孩

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
96歲老榮民誤食「海綿牙刷」。記者周宗禎／翻攝
96歲老榮民誤食「海綿牙刷」。記者周宗禎／翻攝

異物吞食常造成嚴重後果，吞下的物品也千奇百怪。高雄榮總台南分院常有不小心吞下異物個案，最近的例子是96歲林姓老榮民一不小心把牙刷吞了下去，呼吸急促送急診。分院內科醫師何珮瑜表示，未及注意可能產生窒息、吸入性肺炎甚至丟失性命，因為有些老人家可能失智或不善表達，民眾要特別小心。

這名呼吸困難送醫的老人家經醫師檢查，在上消化道以內視鏡看到平常潔牙用的海綿牙刷卡在氣管，取出後呼吸明顯改善，不會再喘。

何珮瑜指出，成人異物吞食95%左右是意外，經常造成意外的食物例如魚刺、雞骨頭等；易導致異物吞食的高危險群則是年紀大、有精神或神經相關疾病如失智症、憂鬱症或酗酒者。

另監獄住民、毒癮者或運毒者也會發生。

因吞食異物需要內視鏡移除者約占5分之1，其中少數約1%的人需要手術移除，常見症狀是感覺喉嚨卡卡的、有異物感、拒絕進食、流口水、胸痛、胸口灼熱、胃酸逆流、哮喘與口水中有血絲。如果忽略不處理，異物可能會卡住呼吸道，造成呼吸困難，或是異物能會劃破消化道，造成食道或是胃腸破裂，這種狀況就需要緊急手術治療。

何珮瑜說，病史詢問與影像檢查十分重要。X光跟電腦斷層是醫師常用工具，可以幫助找出確定異物是甚麼東西，異物卡在身體的哪個部位；尤其孩童也常發生異物吞食，有些東西例如電池或者有磁性的物質、或卡在食道，長度大於5公分，寬度大於2公分的尖銳物，都需要緊急處理，盡快夾出。因為孩童表達常不是很清楚，家長的觀察便十分重要；呼籲如果有上述的物品不慎誤食，盡快就醫。

96歲老榮民誤食「海綿牙刷」。記者周宗禎／翻攝
96歲老榮民誤食「海綿牙刷」。記者周宗禎／翻攝
醫師何珮瑜呼籲，不慎誤食時要盡快就醫。圖／何珮瑜提供
醫師何珮瑜呼籲，不慎誤食時要盡快就醫。圖／何珮瑜提供

醫師 失智症 手術

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