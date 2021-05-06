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輔具暨長照展全球首發 賴清德宣布台灣國家隊成立

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
ATLife2021台灣輔具暨長期照護大展今天開展，副總統賴清德致詞。記者蕭羽耘／攝影
ATLife2021台灣輔具暨長期照護大展今天開展，副總統賴清德致詞。記者蕭羽耘／攝影

領先全球首發，全台最大規模ATLife2021台灣輔具暨長期照護大展今天開展。對此，副總統賴清德在開幕典禮致詞表示，他第三次以行動表持支持，今年同時見證，輔具暨長期照護台灣國家隊正式成立。

賴清德說，感謝各單位協助策展，台灣輔具暨長照展現為世界前三大，是台灣國際上輔具發展的重要活動，國內輔具產業有嶄新視野，業界有國際思維，進一步協助國內業者生產更好的產品。

他表示，這是自己第三次以行動表持支持，今年同時見證，輔具暨長期照護台灣國家隊正式成立，也代表蔡總統預祝活動成功，推動輔具產業更上一層樓，讓國人有更多更好的產品。

賴清德說，特別感謝策展推手陽明大學ICF暨輔助科技研究中心主任李淑貞記得，自己去年的致詞，強調輔具和長照有三項重點，台灣需要、台灣有能力，以及台灣政府支持。

此外，台灣將在10年內進入超高齡社會，政府面臨人口老化衝擊。賴清德說，原以為疫情影響，大家都不出門，孩子可以多生一點，但人口老化速度比以往更快。因此，政府擴大長照2.0等政策，與民間協力面對人口老化。

最後，賴清德轉述蔡總統期盼，希望台灣在未來能更進一步和國際社會攜手公共衛生合作計畫，開放鄰近國家投資經營醫院，不僅提供醫療服務，共同提升輔具、長期照護，展現台灣公共醫療能力。

「ATLife台灣輔具暨長期照護大展」於5月6日至9日在台北南港展覽館一館一樓舉辦，展內共有７大照護專區、200國內外品牌、550個攤位、2000款輔具，以及長期照護的最新設備與智慧科技。

長期照護 賴清德 老化

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