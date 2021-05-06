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5月假日遊園女性只收10元 墾丁、雙流森林園區好貼心

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁國家森林遊樂區被綠林環抱的花榭房。圖／屏東林管處提供
屏東墾丁國家森林遊樂區被綠林環抱的花榭房。圖／屏東林管處提供

5月是溫馨的母親節，也是春暖花開郊遊好季節，屏東林區管理處本月每個假日對女性祭出輕鬆遊的優惠方案，出示身分證字號第一個數字為「2」者，意即所有女性，即可暢遊墾丁、雙流國家森林遊樂區和林後四林平地森林園區，只要10元銅板價，另在臉書B粉絲專頁留下和媽媽在園區的合照，還可獲得專屬好禮。

屏東林管處說，位於屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，擁有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，雙流瀑布、清澈溪流及掛保證的空氣品質是園區最大特色，茂盛的森林及豐沛的水源提供各種動物棲息，處處可見彩蝶飛舞，耳聽蟲鳴鳥叫，更是國人登山、健行、野餐享受森林浴的好地方。

老字號的屏東墾丁國家森林遊樂區，是有百年歷史的熱帶植物園，悠閒暢遊戶外園區外，遊客中心2.0已在上月啟用，除可參觀「墾丁森呼吸」及「跟著種籽去旅行—墾森海漂種實特展」兩場精美的展覽，還可購買只有在墾森才買得到的國產紅檜、台灣杉文創精品以及知名插畫家MINNAZO獨家設計之墾森手繪海報摺頁。

有台北大安森林公園3倍大、號稱離城市最近的屏東縣潮州鎮林後四林平地森林園區，占地1005公頃，集結周圍4片農場土地，成就絕美綠色世界，園內隨處可見漂流木藝術品，加上融合生態地形，打造出兼具地方特色的園區，其中整排樹林的「森林故事區」是網美熱門打卡點，「二峰圳體驗區」更是親子戲水天堂，既好玩又好拍。

屏東林管處提醒，為防範新冠肺炎疫情，各戶外育樂場域已啟動人潮分流措施，並定時清潔消毒，遊客在戶外自主保持社交距離，室內空間請務必配戴口罩。

屏東墾丁國家森林遊樂區一樹成林的白榕。圖／屏東林管處提供
屏東墾丁國家森林遊樂區一樹成林的白榕。圖／屏東林管處提供
屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，擁有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，雙流瀑布、清澈溪流是園區最大特色。圖／屏東林管處提供
屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，擁有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，雙流瀑布、清澈溪流是園區最大特色。圖／屏東林管處提供
屏東縣潮州鎮林後四林平地森林園區。圖／屏東林管處提供
屏東縣潮州鎮林後四林平地森林園區。圖／屏東林管處提供

屏東縣 森林遊樂區 墾丁

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