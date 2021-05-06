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全台14處國家森林遊樂區 醫事人員這5天免費玩

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
太平山蹦蹦車。圖／林務局提供
太平山蹦蹦車。圖／林務局提供

為感謝醫事人員對疫情的付出，林務局表示，110年5月12日至16日推出國際護師節優惠活動，凡屬醫療法第10條規定醫事人員持相關證明文件者，可免費進入林務局轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南、富源等14處國家森林遊樂區，以及免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。

林務局表示，根據日本森林醫學權威李卿博士研究，一個月到森林旅遊一次，能夠促進體內免疫系統，維持自然殺手細胞的高度活性，自然殺手細胞是血液中的一種白血球細胞，能對抗並殺死受病毒感染的細胞或腫瘤細胞，國家森林遊樂區擁有完善的步道設施，是親近森林的極佳選擇。

林務局提醒，為防範新冠肺炎疫情，遊客入園或進入室內場館與乘車前須量測體溫，如額溫高於37.5度或耳溫高於38度的遊客，應回家休息不要入園，搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車須全程戴上口罩，各國家森林遊樂區第一線服務人員已配戴口罩執勤，遊客中心、售票窗口、山莊服務台等遊客常出入地點每日均執行至少2次消毒工作，並放置消毒用酒精讓大家使用。

更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，可至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網( https://recreation.forest.gov.tw/ )以及林務局局網(http://www.forest.gov.tw/  )查詢。

森林遊樂區 太平山 疫情

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