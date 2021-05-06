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良食脈動系列講座-彰化場免費報名中

撰文 / 何敏惠

圖／聯合新聞網 提供
圖／聯合新聞網 提供

財團法人灃食公益飲食教育基金會與聯合報系攜手合作「良食脈動」系列講座，從「愛上蔬食」、「認識食安」、「選對食物」三大主軸切入，陪伴民眾學習如何懂得吃，把飲食識讀能力融入生活議題中。

「良食脈動」六場講座都會由食品與飲食教育等相關領域專家所組成的灃食智庫群坐鎮，並攜手關心年度三大主軸的意見領袖(KOL)一同開講，引領民眾從講座中，學習到更強壯的健康秘方。

首場「愛上蔬食：讓蔬食日常更精彩」現場反應熱烈，透過灃食智庫、屏東科技大學食品科學系名譽教授吳明昌、台灣營養基金會董事吳映蓉、YouTube頻道「夠維根」共同創辦人白龍等三位專家，暢談近年蔚為風潮的健康環保「蔬食」議題，並分享在疫情當道時代，如何透過日常飲食為健康加分、吃出一身好「疫」力！

接下來彰化場5/15(六)即將登場，講座主軸「食在安心」，由「洗菜專家」台大農化系教授顏瑞泓傳授正確洗菜的小秘方。灃食智庫/台大食科所葉安義教授分享連超商也跟進的「潔淨標示」，你看懂了嗎？在五花八門的食品中，為自家挑選少添加或無添加的商品，現在並非難事！快來預約報名，還可獲得小禮物喔。彰化場報名：https://www.accupass.com/event/2103230933131468207098，或洽專線：(02)7721-6909#3（09:30~18:30）。

另有新北、新竹、彰化、台南、高雄等講座訊息，已開放預約報名，活動訊息請洽灃食教育基金會官網（https://pse.is/3f4v8j

台大 屏東 疫情

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