良食脈動系列講座-彰化場免費報名中

昨天你是否也被白蟻(大水蟻)嚇到了呢？不少網友在臉書分享，家中或戶外出現大量的白蟻，牠們群聚飛舞，甚至還在地上爬動，實在讓人覺得不舒服。連氣象局長鄭明典也在臉書發文，「不少網友回報大量白蟻出現...不知有沒有白蟻專家要介紹一下？」

2021-05-07 10:20