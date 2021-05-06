聽新聞
test
0:00 / 0:00
「洗工」加大看護人力缺口 學者憂飲鴆止渴致市場混亂
疫情爆發後，原本已吃緊的看護工人力困境雪上加霜，又遇到工廠搶工，家庭看護工轉換為廠工的「洗工」現象暴增。義守大學助理教授、國際勞工暨雇主和諧促進協會顧問張姮燕憂心，飲鴆止渴造成市場混亂，一旦廠工勞動力供應恢復正常，這些轉換至工廠的移工恐無法再轉換回看護工，勢必面臨更多移工問題及薪資爭議，勞動部、衛福部要有因應，為後疫情時代做準備。
高雄市議員林于凱昨天在定期會質詢也點出此事，他說，家庭類移工底薪約1萬7000元，不休假或含加班頂多2萬。廠工月薪2萬4000元起跳，月休8日，若配合加班，月薪上看3萬元，在待遇誘因下，看護工嚮往轉換為廠工也就不難理解。
張姮燕說，根據勞動部資料，今年從看護工轉為廠工已有1023人次，是近年新高，想解決看護工流失隱憂，要正視看護工薪資水平難與工廠薪資、福利競爭的現實問題，建議有其他配套措施，例如以雇主繳交的就業安定基金補助看護工，增加留任動機。在考量移工轉換工作自由與工作權時，也應提出保障受照護者權益政策，不能過度向移工權益傾斜。
張姮燕指出，依據我國「就業服務法」規定，家庭看護工因「雇主或被看護者死亡或移民者、雇主不依勞動契約給付工作報酬經終止勞動契約者」等情事，經中央主管機關勞動部核准，得轉換雇主或工作。
有立委辦公室向勞動部調資料發現，有近3千名移工在近3年內，轉換次數逾4次，張姮燕說，勞動部若繼續放任以營利為目的的工廠向失能家庭搶工，恐有更多被丟包的受照護者家庭，看護工人力缺口日益加劇。
張表示，工廠搶走看護工解人力燃眉之急，但若日後工廠人力需求不在，這些人可能也無法再回頭當看護工，包含專業技能，對薪資條件接受度等都是問題，勢必衍生更多移工問題及薪資爭議，造成人力市場更混亂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言