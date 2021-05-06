「洗工」加大看護人力缺口 學者憂飲鴆止渴致市場混亂

疫情爆發後，原本已吃緊的看護工人力困境雪上加霜，又遇到工廠搶工，家庭看護工轉換為廠工的「洗工」現象暴增。義守大學助理教授、國際勞工暨雇主和諧促進協會顧問張姮燕憂心，飲鴆止渴造成市場混亂，一旦廠工勞動力供應恢復正常，這些轉換至工廠的移工恐無法再轉換回看護工，勢必面臨更多移工問題及薪資爭議，勞動部、衛福部要有因應，為後疫情時代做準備。

高雄市議員林于凱昨天在定期會質詢也點出此事，他說，家庭類移工底薪約1萬7000元，不休假或含加班頂多2萬。廠工月薪2萬4000元起跳，月休8日，若配合加班，月薪上看3萬元，在待遇誘因下，看護工嚮往轉換為廠工也就不難理解。

張姮燕說，根據勞動部資料，今年從看護工轉為廠工已有1023人次，是近年新高，想解決看護工流失隱憂，要正視看護工薪資水平難與工廠薪資、福利競爭的現實問題，建議有其他配套措施，例如以雇主繳交的就業安定基金補助看護工，增加留任動機。在考量移工轉換工作自由與工作權時，也應提出保障受照護者權益政策，不能過度向移工權益傾斜。

張姮燕指出，依據我國「就業服務法」規定，家庭看護工因「雇主或被看護者死亡或移民者、雇主不依勞動契約給付工作報酬經終止勞動契約者」等情事，經中央主管機關勞動部核准，得轉換雇主或工作。

有立委辦公室向勞動部調資料發現，有近3千名移工在近3年內，轉換次數逾4次，張姮燕說，勞動部若繼續放任以營利為目的的工廠向失能家庭搶工，恐有更多被丟包的受照護者家庭，看護工人力缺口日益加劇。