快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

26歲女腕關節軟骨撕裂傷 手腕轉門把、滑手機都會痛

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
一名26歲女姓上班族，去年底起床時右手感到麻、痛，不僅上班時無法搬動重物，甚至「連滑手機都會痛」，確診為腕關節三角纖維軟骨撕裂傷。圖／亞洲大學附屬醫院提供
一名26歲女姓上班族，去年底起床時右手感到麻、痛，不僅上班時無法搬動重物，甚至「連滑手機都會痛」，確診為腕關節三角纖維軟骨撕裂傷。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名26歲女姓上班族，去年底起床時右手感到麻、痛，不僅上班時無法搬動重物，甚至「連滑手機都會痛」，確診為腕關節三角纖維軟骨撕裂傷，醫師一度建議手術治療，但排斥開刀的她透過PRP增生治療後，手腕疼痛明顯好轉。

她說，除了當天感到右手腕麻麻的，隔天更無法轉動門把，起初以為是手腕扭傷，於是先去中醫傷科治療不見效，後來又去復健科檢查，透過超音波發現疑似三角纖維軟骨損傷，便轉診至骨科諮詢，骨科醫師建議開刀治療，但她不願意，又再到亞洲大學附屬醫院尋求第二意見。

亞大醫院骨科部醫師賴禹呈說，腕關節三角纖維軟骨撕裂傷是常見的手腕傷害之一，通常患者擰毛巾、轉門把時，手腕外側都會使不上力且疼痛不已，許多人誤以為只要讓手腕休息，就能讓撕裂傷自行修復，但因三角纖維軟骨本身血液循環不佳，基本上不會自行癒合，若輕忽不管，恐留下永久後遺症。

他說，通常在門診會先檢查患者是否有明顯外傷，並透過Ｘ光理學檢查、高階的軟組織超音波進一步確認，若患部傷害嚴重，還會使用核磁共振診斷，以釐清手腕傷況；通常撕裂傷在淺層，會建議復健治療即可，若復健4~6週卻疼痛依舊、握力無法恢復，就可考慮採用PRP增生治療。

賴禹呈指出，PRP增生治療是透過注射刺激三角纖維軟骨撕裂處，並修復周遭受損的韌帶，加速組織恢復，但若撕裂傷在深層，或撕裂程度嚴重，則須考慮於3個月的黃金治療期，採用內視鏡腕關節鏡手術治療。

傳統觀念認為手腕扭傷或拉傷，西醫多半選擇開止痛藥或開刀治療，不過賴禹呈強調，隨著醫學科學進步，治療方式相當多元，會根據每位患者的需求，給予合適的治療方式，他也提醒，若手腕只要凹折、轉動就痠痛無力，且持續疼痛一個月以上，務必至骨科詳細檢查，以免拖延留下後遺症。

復健 患者 醫師

延伸閱讀

預防大腸癌、降低膽固醇！醫師建議多吃2種纖維

高雄左營廟會遶境1人遭馬甩頭擊中倒地 臉傷送醫

癌王難測！嘉義長庚用內視鏡超音波導引診斷胰臟病灶

醫病天地／媽媽手 3動作減緩疼痛

相關新聞

疫情拉警報 母親節餐廳訂位仍滿

北部爆發新冠肺炎疫情以來最嚴重的群聚感染，疫情雖然拉警報，但母親節聚餐訂位似不受影響，多數餐飲業的訂位仍是滿滿，業者明顯...

從浪子到76行者修復師 陳修將不只縫補逝者軀體也修補被留下來人的心

陳修將始終記得那個畫面。那是他入行第一年，遇到一具拖板車輾過的遺體。驗屍完，法醫跟家屬都退出後，老師傅跳上屍床，粗魯翻動破碎遺體，用水柱沖洗；遺體的臟器外露，師傅三兩下塞回體腔，用粗針麻線把身體縫合，套上壽衣。

周潤發來台北 曾指名要去品嘗「海真私房菜」

從前舍弟和我合開了家「魚夫家飯」，走的是偏江浙菜路線的家常菜，諸如蒜燒豆腐黃魚、豆干炒肉絲、砂鍋獅子頭、圓籠排骨等等，現在台北麗水街有家「六品小館」和我們家有姻親關係

政院釋育兒利多 加碼百億經費

為解決少子化危機，行政院拍板多項「催生」新政，包含擴大不孕症治療補助、產檢次數增加至十四次、放寬雙親可同時申請育嬰留停、...

今年梅雨鋒面位置稍偏北 彭啟明：可能雨量略偏少

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，鋒面的位置偏北，當然和高壓異常的位置增強有關係，整體上今年梅雨...

昨晚又難眠一早起不來？醫學博士提解方「好睡又神清氣爽」

每個人都需要休息，然而現代社會壓力繁重，許多人上了床，想要一夜好眠卻是相當困難，導致起床時也精神不濟。最近就有日本醫學博士，分享如何提升睡眠效率，以及能馬上提起精神的起床方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。