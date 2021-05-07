手機容量不夠真「落漆」！LivCore智能相簿精靈「神救援」

出遊旅行，幫女友拍照是男生必備的加分技能！網路上流傳幫女友拍照的終極保命必殺技，就是「3秒內拍個十幾張，總會拍到好看的，再讓女生自己去挑」，然而，猛按快門拍下這麼多張照片，萬一手機螢幕顯示「儲存空間不足」，那可真是太煞風景了！

大多數人的手機容量都是被照片塞滿的，隨著打卡網美照盛行，儲存空間需求也越來越大。 圖／Hello Cutie吃貨小姐姐の饗樂生活 提供

社會在走，手機容量要有！手機容量不夠，不僅在關鍵時刻無法為美麗時光留下紀錄，還會惹來女友的怨嘆！除了砸重金購買最大容量的iPhone，或不辭辛勞連結電腦、上傳雲端備份資料，是否還有更方便實惠的解決之道?

TimeArk的LivCore智能相簿精靈是專為iPhone設計的手機外接硬碟，操作簡單，攜帶方便。 圖／TimeArk 提供

大多數人的手機容量都是被照片塞滿的，只要使用TimeArk LivCore智能相簿精靈，再也不用在「保留」和「刪除」之間做選擇，能夠輕鬆珍藏所有珍貴的畫面！在手機容量爆炸的尷尬時刻帥氣「神救援」！TimeArk LivCore智能相簿精靈是專為iOS裝置設計的手機外接硬碟，只要連接上手機，搭配專屬LivCore App，就能自動備份相片，比用iTunes簡單多了，連3C白癡都能無痛上手。

只要連接手機，就能自動備份照片，還有AI智能辨識功能，備份後自動把照片分類，不需再整理。 圖／TimeArk 提供

此外，LivCore智能相簿精靈還是懶人的救星，備份照片時，使用者不需要在一旁等候查看，可以去忙其他的事。就算傳輸過程中斷，再次連接時，照片也還能自動接續備份，也就是說，它會原封不動的COPY手機裡的相簿，不會重複備份；備份好的照片不需要再重複檢查或手動勾選，十分貼近使用者的需求。更令人心動的是，LivCore智能相簿精靈擁有AI智能辨識系統，能夠依照人物、時間、地點、喜好項目…等等全自動分類，備份後無需再整理分類照片，還可選擇是否要把手機裡已備份的相片刪除，比使用電腦備份更人性化，簡直是為懶人一族量身打造！

首創擴充SSD硬碟，最大容量可到2TB，相當於50萬張照片。 圖／Hello Cutie吃貨小姐姐の饗樂生活 提供

小小一支LivCore智能相簿精靈，白色X蒂芬妮綠的圓筒包裝，簡潔時尚，輕巧不佔空間，可以放在口袋隨身帶著走；首創擴充SSD硬碟，最大容量可到2TB，相當於50萬張照片。有了它，不僅可省下雲端月租費，而且比買大容量手機CP值更高，最適合精打細算的小資族。針對現代人最看重的安全性，LivCore智能相簿精靈可用LivCore和APP雙重上鎖，隱私保密滴水不露，不會有傳到雲端擔心照片外流的風險。

LivCore可用LivCore和APP雙重上鎖，無須擔心照片外流的風險。 圖／小咪ma．吃喝玩樂趣 提供

無論是女友御用攝影師，或是網美、網帥、貓奴、狗奴、美食家……，LivCore智能相簿精靈讓你隨時紀錄生活更加得心應手！一支LivCore在手，不僅狂拍照不用手軟，長途旅行時還能把放不下的回憶通通備份帶著走，享受拍不停、拍不完的樂趣和自由！

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