雙北蔬食報你知！6家人氣蔬食絕對一事成主顧 讓你好吃到懷疑人生

陳修將始終記得那個畫面。那是他入行第一年，遇到一具拖板車輾過的遺體。驗屍完，法醫跟家屬都退出後，老師傅跳上屍床，粗魯翻動破碎遺體，用水柱沖洗；遺體的臟器外露，師傅三兩下塞回體腔，用粗針麻線把身體縫合，套上壽衣。

2021-05-07 08:55