快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙北蔬食報你知！6家人氣蔬食絕對一事成主顧 讓你好吃到懷疑人生

聯合新聞網 / MENU美食誌

誰說蔬食很無聊？這幾家絕對讓你一事成主顧！好吃到懷疑人生！無論是早午餐、定食等等通通有，雙北高人氣蔬食餐廳不可錯過，口袋名單是時候要更新了！

BaganHood蔬食餐廳

台北市

店內蔬食漢堡超有名，連知名網紅都大力推薦！漢堡排使用未來肉製成，超擬真肉排多汁軟嫩！酥脆漢堡麵包搭配內餡一口咬下，微甜微甜的滋味讓人難以忘懷，口感超豐富！（MENU美食誌Chen Robert提供）

養心茶樓蔬食飲茶

台北市

蔬食者必訪飲茶，餐點不只樣樣都好吃，服務品質也相當好！酥炸豆腐外皮超酥脆，喀滋喀滋在嘴裡作響，滿滿散發著濃厚豆香！實在很過癮！豆腐組織細緻之外，口感也綿密不乾扁！是店內必點的人氣餐點呢！（MENU美食誌Lily提供）

3 Idiots Toast & Curry 三個傻瓜蔬食印度餐廳南京店

台北市

讓人印象超深刻的印度蔬食餐廳，圓滾滾的芒果酸子酥球，把中間剖開加入鷹嘴豆與馬鈴薯，放入口中就可以感受到薄荷的氣息，真的非常特別！甩餅餅皮軟Q帶勁，慢慢咀嚼還能感受到小麥香濃厚氣息！真的超級推薦！（MENU美食誌吃貨ㄆㄆ提供）

布佬廚房

新北市

愛吃披薩的必看！這家披薩充滿好滋味，已經征服各蔬食者的味蕾了！這道黑松露綜合野菇披薩，黑松露味道濃厚，起司等配料給料毫不手軟，整體搭配一起吃都不會感到膩！餅皮不過厚，有著軟Q軟Q口感，蔬食者必點這道！（MENU美食誌廖春霖提供）

看見初食蔬食廚房

新北市

今天想來點義式料理嗎？來這準沒錯！絕對讓你一事成主顧！價錢可愛以外，份量大且美味，可說是CP值超高！店內氣氛好之外，老闆娘態度十分親切，整體服務感受度是滿分！麵條煮的Q彈不過爛，濃厚紅醬調配的不過甜也不過酸，且每條麵也都吸入了濃厚醬汁，整體非常入味！（MENU美食誌lily🐻🍒提供）

兆康宴南洋蔬食料理

新北市

找親子餐廳嗎？這家適合你！店內不管是火鍋、定食料理、義大利麵，樣樣都超好吃！這道菇菇煲給料超豐富、超營養，有著滿滿菇類與青菜之外，湯頭濃醇又帶點麻油香氣，喝起來十分順口！薑黃飯煮的Q彈不軟爛，小菜精緻入味，樣樣都不踩雷、好美味！（MENU美食誌cindyeateat提供）

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你想知道更多蔬食美食嗎？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！

美食誌 漢堡

延伸閱讀

慶母親節各出奇招！偽出國享美食人手一菜辦沙龍樣樣來

認愛謝欣穎一個月生日送「婚戒」 王柏傑：太快了吧

來去呷好料的！全台六間餐廳推薦 趁母親來好好犒賞媽媽吧

訂賣場10吋披薩送來5市吋 網嘆：都不夠塞牙縫

相關新聞

疫情拉警報 母親節餐廳訂位仍滿

北部爆發新冠肺炎疫情以來最嚴重的群聚感染，疫情雖然拉警報，但母親節聚餐訂位似不受影響，多數餐飲業的訂位仍是滿滿，業者明顯...

從浪子到76行者修復師 陳修將不只縫補逝者軀體也修補被留下來人的心

陳修將始終記得那個畫面。那是他入行第一年，遇到一具拖板車輾過的遺體。驗屍完，法醫跟家屬都退出後，老師傅跳上屍床，粗魯翻動破碎遺體，用水柱沖洗；遺體的臟器外露，師傅三兩下塞回體腔，用粗針麻線把身體縫合，套上壽衣。

周潤發來台北 曾指名要去品嘗「海真私房菜」

從前舍弟和我合開了家「魚夫家飯」，走的是偏江浙菜路線的家常菜，諸如蒜燒豆腐黃魚、豆干炒肉絲、砂鍋獅子頭、圓籠排骨等等，現在台北麗水街有家「六品小館」和我們家有姻親關係

政院釋育兒利多 加碼百億經費

為解決少子化危機，行政院拍板多項「催生」新政，包含擴大不孕症治療補助、產檢次數增加至十四次、放寬雙親可同時申請育嬰留停、...

今年梅雨鋒面位置稍偏北 彭啟明：可能雨量略偏少

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，鋒面的位置偏北，當然和高壓異常的位置增強有關係，整體上今年梅雨...

昨晚又難眠一早起不來？醫學博士提解方「好睡又神清氣爽」

每個人都需要休息，然而現代社會壓力繁重，許多人上了床，想要一夜好眠卻是相當困難，導致起床時也精神不濟。最近就有日本醫學博士，分享如何提升睡眠效率，以及能馬上提起精神的起床方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。