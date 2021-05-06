防止浴室3倒！安全浴室空間先從兩個地方改造起！

在台灣，每年約336萬人因滑倒而受傷，滑倒死亡率遠高於大腸癌；國內更有65％的兒童意外，都是在家裡發生，跌倒或是從高處摔落，更是兒童意外第一名。

浴室是家中最危險地方，但浴室跌倒不是老人專利，獨居、年幼、懷孕都是高風險族群；安全浴室人人有責，預防｢浴室3倒｣，擔心預算不足，可從淋浴拉門、馬桶安全扶手先改造！

不用鑽牆的馬桶安全扶手，讓如廁更安全。 圖／一太e衛浴 提供

淋浴門改造計畫浴室內滑倒的原因多半與地板潮濕、一時沒站穩而滑到有關，尤其老人和小孩、孕婦，一摔就釀成嚴重後果。裝設淋浴拉門不但可讓浴室乾濕分離，洗完澡走出來時地板是乾的，大幅降低滑倒可能性，有效提升浴室整體的美觀。

國內安全衛浴龍頭｢一太e衛浴｣是40年在地衛浴品牌，專人售後服務，維修不怕找不到人處理，更有台灣唯一承諾，拉門配件「五年保固」。

乾溼分離的淋浴空間，不因門檻絆倒受傷，洗澡更安全。 圖／一太e衛浴 提供

雖然淋浴拉門多使用強化玻璃較不易破裂，但仍不時傳出突然炸裂新聞，玻璃自爆傷倒，若未有衣物保護，必定鮮血斑斑。｢一太e衛浴｣在淋浴門強化玻璃外層貼上防爆膜，鎖住整片碎玻璃不噴飛、掉落，強化玻璃安全性，不怕擔心玻璃碎一地而割傷，更有台灣唯一保證的玻璃自爆「免費復原」，有加裝防爆膜一併免費恢復。

加裝防爆膜的淋浴拉門（左），比起會噴飛碎片的一般淋浴門（右），安全更升級。 圖／一太e衛浴 提供

此外，淋浴門的「門檻」，也是危險地帶，建議改為無門檻淋浴拉門，將人造石門檻改為隱藏式地漏，真正做到無障礙空間，進出更順暢便利。

隱藏式地漏，不怕淋浴前後被門檻絆倒。 圖／一太e衛浴 提供

蹲坐馬桶風險高蹲坐馬桶對一般人來說，是簡單的動作，但對肌力不足的長者，或是大腹便便的孕婦來說，如廁起身時常需使用更多力氣，一但沒站穩易跌倒。不少人會選擇使用馬桶旁的洗手台，當成坐下或站起時的額外扶持點，卻衍生更多風險。

蹲坐馬桶安全再提昇，讓自己與家人更安心坐下，是邁向安全浴廁空間的必備條件，但並非每戶家庭都能花大錢改造；尤其台灣租屋比例高，房東不樂見屋內被大幅度更動，加裝｢馬桶安全扶手｣是最佳解方。

馬桶安全扶手，不怕沒站穩而跌倒。 圖／一太e衛浴 提供

馬桶安全扶手改造計畫｢一太e衛浴｣的馬桶安全扶手有多樣式選擇，長輩、孕婦、行動不便者如廁前後可以安全起身坐下，不會因突然的暈眩或沒站穩而跌倒；坐下時也能給予身體穩定平衡的施力點，給予可靠的如廁環境。

最棒的是，不須鑽牆，隨裝即用，輕輕一夾、適用市面上所有馬桶。扶手上下可調節高度，能依照使用者的身高做調節，符合所有使用者的需求產品皆經過SGS承重測試，意外發生時，可以瞬間承受超過人體兩倍以上的重量。即便在潮濕環境中，扶手細緻的防滑橡木材質，也能達到最有效的防滑助力，降低意外發生的傷害。

馬桶安全扶手可調整高度，使用起來更符合人性。 圖／一太e衛浴 提供

防止浴室3倒，你可以做更多！防止｢浴室3倒｣，是各年齡層都需面對的議題，安全衛浴空間的改造刻不容緩。民眾可以審視自身預算，大處著眼，小處著手，先從淋浴門裝設、馬桶安全扶手先做起，將整體浴室改造作為終極目標。透過檢視家中浴室動線，察覺危險，降低浴室3倒機率，保護心愛家人！