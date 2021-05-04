運安會不忍了！中壢站自強號起火卻未通報 擬最重罰台鐵250萬

台鐵事故頻傳，卻不是每次都有按規定通報，最近一次未通報是上月11日中壢站正線火災事故（自強號起火）。國家運輸安全調查委員會決定「不忍了」，最快下周首度召開行政處分評議小組會議，研議就延遲通報對台鐵祭出處分，最重可開罰250萬元。對此台鐵則表示，經查有按時通報，會再跟運安會釐清。

依據「運輸事故調查法」第6條規定，發生於境內重大運輸事故，應由運安會負責調查。運輸事故發生後，運具所有人、使用人、超輕型載具活動團體及運輸管制、消防或警察機關均應於得知消息後二小時內通報運安會。此外，若無正當理由未於限期內通報運安會事故或疑似事故消息者，可處50萬元以上到250萬元罰鍰。

運安會主委楊宏智說，過去台鐵就有多起延誤通報的案例，但基於運安會剛成立所以給予宣導期，但現在對台鐵的宣導期早該結束了，蜜月期也過了，台鐵應該更謹慎處理事故通報。上一次未按時通報是上月中壢站正線起火。對於台鐵聲稱有按時通報，他說都會有完整資料佐證。

楊宏智說，目前已進入行政程序，會將台鐵每次未按規定通報的紀錄送交行政處分評議小組，預計下周開會，這也是運安會2019年8月1日成立以來首次召開評議會。

台鐵營運安全處說，經查當天下午6時09分發生正線火災事故，6時39分就與運安會窗口通報，還相約一起趕赴現場，有符合兩小時內規定，不知道中間是否有誤會。不過台鐵說，確實去年有一次火災沒有在規定時間內通報，但是因為在確認狀況，絕對沒有多次未通報，會再跟運安會釐清。