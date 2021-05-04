快訊

比爾蓋茲夫婦離婚：世界最大「蓋茲慈善基金會」怎辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

57歲婦女異常泌乳1年 視力模糊就醫發現腦瘤

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓解釋腦下垂體的位置。記者蕭羽耘／攝影
書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓解釋腦下垂體的位置。記者蕭羽耘／攝影

過了生育年齡竟異常泌乳。一名57歲婦女，兩側乳頭疑似有泌乳現象持續1年多，因病況難以啟齒便擱置不管，直到近期頭痛、伴隨視力模糊才就醫，發現腦下垂體有直徑3公分的腫瘤，全是「泌乳激素」惹得禍。

收治該名婦女的書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，患者除了上述症狀外，有兩側視野缺損現象，經視覺神經傳導(VEP)檢查發現異常阻斷，血液檢查泌乳激素超過300（ng/ml），遠高於正常值8（ng/ml），腦部核磁共振檢出，腦下垂體有直徑3公分的「泌乳激素腫瘤」，壓迫視神經交叉。

黃啟訓指出，腦下垂體位於大腦底部中心處，直徑不到1公分，分泌多種的荷爾蒙，包含泌乳激素、性激素、促甲狀腺激素等，所有製造激素的細胞都可能形成腫瘤細胞，而腦下垂體腫瘤約占腦瘤的10至15%，其中以「泌乳激素腫瘤」最常見，主要好發於中年婦女、成人，但發病原因不明。

此外，泌乳激素腫瘤還會造成不孕現象，黃啟訓說，當腫瘤直徑大於1公分時，醫學上稱為「巨泌乳激素腫瘤」容易導致視神經壓迫，以及阻塞性腦水腫。如果患者出現頭痛、眼球脹痛及視力模糊現象，但未即時手術治療者，嚴重時會危及生命。

黃啟訓提醒，腦下垂體腫瘤雖然大多是良性，並不會轉移到身體其他器官，但影響人體許多重要內分泌功能，且壓迫腦部其他正常組織，因此仍要提高警覺。女性民眾若於非孕產期卻有異常泌乳現象，以及頭痛並伴隨視力模糊情形時，應及早檢查以免延誤病情。

腫瘤 頭痛 視力

延伸閱讀

婦突視力模糊、頭痛 竟是腦下垂體腫瘤出血惹禍

揭發腫瘤醫療黑幕遭噤聲 京醫張煜：不後悔

癌王難測！嘉義長庚用內視鏡超音波導引診斷胰臟病灶

大腸癌初期 內視鏡可完整切除腫瘤

相關新聞

運安會不忍了！中壢站自強號起火卻未通報 擬最重罰台鐵250萬

台鐵事故頻傳，卻不是每次都有按規定通報，最近一次未通報是上月11日中壢站正線火災事故（自強號起火）。國家運輸安全調查委員...

疫情連環爆…不只旅館訂房受影響 遊覽車也出現退訂潮

華航機師染疫事件越演越烈，確診病例至今已高達26人，確診者除了華航機師及其家人外，還包含諾富特員工及其家屬、外包商等。連...

影／南部珊瑚精卵大噴發 海底美如星空讓人醉

珊瑚排精卵年度的海底自然奇觀，在今天農曆3月23日「媽祖生」前後幾天達到高峰，包括屏東墾丁、小琉球和澎湖、綠島等地，每晚...

二次參與防疫專機任務 八里療養院護理長賴碧蓮獲「資深典範獎」

「把國人帶回台灣的那一刻，真的很有成就感」從事護理工作長達35年的八里療養院護理長賴碧蓮今獲得衛福部頒發的護理人員「資深...

台鐵又出包！ 區間車松山車站突冒白煙旅客嚇壞

台鐵成功站今天上午10時驚傳貨物列車出軌，未料才一小時又出包。1167次基隆開往北湖南下區間車，原定11時20分左右於松...

台鐵成功站驚傳貨物列車出軌 彰化到新烏日站雙向延誤

根據台鐵App顯示，受成功站出軌事故影響，自09：35起，新烏日站至彰化站間南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒，詳情請查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。