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比寶特瓶小早產兒回娘家 北榮新生兒醫療中心溫暖開幕

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
歡慶母親節與新生兒醫療中心開幕。圖／台北榮總提供
歡慶母親節與新生兒醫療中心開幕。圖／台北榮總提供

台北榮總今日上午舉行新生兒醫療中心開幕典禮，院長許惠恒與各副院長揭幕剪綵，並邀請在北榮出生的2對雙胞胎早產兒「回娘家」，分別為現年2歲品學和品妍及9歲的佑佑和漢漢，共同與醫護人員切蛋糕，提前歡慶母親節。

早產兒的定義是懷孕周數小於37周，佑佑和漢漢分別是在23周、22周又6日出生，當時體重僅400多公克，「身體比寶特瓶還要小，大腿比一般成人的小拇指細」，是北榮接生過體重最輕的早產兒，因在保溫箱中長期使用呼吸器，導致部分肺部纖維化，發育也較同齡兒童遲緩。

佑佑和漢漢的爸爸媽媽說，很感謝北榮醫護團隊多年來的協助，之前小朋友都是班上最矮小，生長發育緩慢，但因有醫護團隊照護與定期回院訓練，如今小孩的體格與同齡者並無差異，且每周持續進行1次職能治療，訓練精細動作以練習手部協調性，是佑佑和漢漢的「第二個家」，如今新生兒醫療中心開幕，希望可以造福更多早產寶寶。

台北榮總兒童醫學部新生兒科主任鄭玫枝表示，原有嬰兒室及新生照護病房等使用至今近30年，但隨著醫療進步及需求不同，歷經3年多的努力，將「新生兒加護病房」、「新生兒中重度病房」及「嬰兒室」重新整建成「新生兒醫療中心」，並符合最新嬰兒病房設置標準。

對於整建前後有何差異，鄭玫枝表示，為降低新生兒感染風險，現在每間病房均設有「恆温恆濕系統」，避免濕度太低，影響呼吸道發展，或是濕度太高，引起黴菌感染，也讓怕冷怕熱的新生兒有良好的溫控環境；每張病床均設置「懸臂氣柱」，將所有地面管線收置於氣柱中，不但不會揚起灰塵，降低新生兒感染風險，也能避免醫護人員跌倒。

台北榮總兒童醫學部新生兒加護病房主任曹佩真則指出，整建前有需多空間配置用於走道，且有很多隔間，整建後簡化動線，將更多空間用於擺放設施及照護新生兒，並將新生兒加護病房與中重度病房做「動線分流」，同時以一藍一粉不同顏色區劃空間及地面引導，讓寶寶有安全溫暖的住院環境，父母也能有舒適温馨的探視空間，優化同仁工作的流暢度。

以顏色區劃空間、動線。圖／台北榮總提供
以顏色區劃空間、動線。圖／台北榮總提供
佑佑和漢漢與協助照護的醫療團隊合影留念。記者黃惠群／攝影
佑佑和漢漢與協助照護的醫療團隊合影留念。記者黃惠群／攝影
病房恆濕恆温控制。圖／台北榮總提供
病房恆濕恆温控制。圖／台北榮總提供

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