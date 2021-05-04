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史博館請來「天師鎮宅」 為桃園機場祛病鎮煞

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
林智信先生1998年的版畫創作《天師鎮宅 》。畫中張天師騎在老虎上，老虎腳下踩著「五毒」（蛇、蟾蜍、蠍子、蜈蚣與壁虎），象徵除煞驅邪，保障家戶平安。圖／史博館提供
林智信先生1998年的版畫創作《天師鎮宅 》。畫中張天師騎在老虎上，老虎腳下踩著「五毒」（蛇、蟾蜍、蠍子、蜈蚣與壁虎），象徵除煞驅邪，保障家戶平安。圖／史博館提供

疫情升溫，人心惶惶。在全民齊心抗疫的時刻，國立歷史博物館特選以「祛病療疾・鎮煞祈福」為題館藏民俗版畫作品，在國家門戶桃園機場二航廈疫檢區與驗照區的文化櫥窗展出，表達「全民抗疫，一起加油」的關懷。

史博館指出，本次特展在桃園機場二航廈入境的疫檢區文化櫥窗，分別以林智信「天師鎮宅」、「五福臨門」兩件作品，表達「鎮煞」與「祈福」的想望。林智信1998年創作的版畫「天師鎮宅」，畫中張天師騎在老虎上，老虎腳下踩著「五毒」—蛇、蟾蜍、蠍子、蜈蚣與壁虎，象徵除煞驅邪，保障家戶平安。

驗照區櫥窗則以「祛病療疾」為主題，精選史博館藏民俗版畫中華陀、孫思邈、劉完素等為民間所尊崇，進而神格化的濟世醫者形象，藉此祈祝旅客平安無虞，並向全國防疫英雄的醫護人員們致敬。

史博館以「祛病療疾・鎮煞祈福」為題館藏民俗版畫作品，在國家門戶桃園機場二航廈疫檢區與驗照區的文化櫥窗展出。圖／史博館提供
史博館以「祛病療疾・鎮煞祈福」為題館藏民俗版畫作品，在國家門戶桃園機場二航廈疫檢區與驗照區的文化櫥窗展出。圖／史博館提供

桃園機場 史博館 醫護人員

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