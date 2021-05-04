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影／南部珊瑚精卵大噴發 海底美如星空讓人醉
珊瑚排精卵年度的海底自然奇觀，在今天農曆3月23日「媽祖生」前後幾天達到高峰，包括屏東墾丁、小琉球和澎湖、綠島等地，每晚都觀察到數十種珊瑚精卵在海底噴發交會，美如海底星空又如海中飄雪，讓人陶醉其中；台灣潛水公司執行長陳琦恩說，全球暖化，台灣去年發生史上最嚴重的珊瑚大白化，近半珊瑚死亡，潛客的心情特別複雜，喜悅中夾雜著淡淡哀愁。
農曆3月23日媽祖生日前後幾天，正值台灣南部珊瑚精卵在海底噴發交會的繁殖高峰期，不僅墾管處在核3廠出水口和眺石海洋資源保護區2處海域，監測記錄珊瑚繁殖狀況，資深潛客也不想錯過珊瑚排卵年度的海底自然奇觀，潛水店特別安排「海底觀星」夜潛行程，帶潛客見證海洋生命的奇蹟。
台灣潛水公司在屏東墾丁、小琉球和綠島有設點，執行長陳琦恩說，前兩天晚上8至9時間，各地均觀察到數十種珊瑚精卵在海底噴發交會，海底盡是在海中緩緩漂浮的精、卵和精卵束，宛如滿天星斗又如海中飄雪，壯觀又浪漫的畫面讓人大飽眼福，珊瑚產卵外，也有花枝蛋、海蛞蝓等其他生物交配的驚喜。
受墾管處委託連續多日夜間在墾丁後壁湖海域監測的潛水教練蔡永春說，今年墾丁珊瑚產卵時序與往年相同，但去年大白化死亡近半，珊瑚整體產卵數量大幅下降，希望今年夏季海水高溫能有颱風調節，若再來第二波大白化，對珊瑚礁環境是大災難；陳琦恩說，看著珊瑚大量死亡，球暖化卻持續惡全化，今年的心情特別複雜。
珊瑚學者樊同雲博士說，不僅屏東墾丁、小琉球，澎湖海域這兩天也同步發現；珊瑚生殖活動的調控機制和水溫、月亮引力引發的海水漲退潮有關，滿月至下弦月的海水較平靜，最適合生殖交配，日夜交替決定珊瑚的啟動訊號，這幾天夜間水溫約攝氏25度，是最適宜的水溫，東北部海域的珊瑚繁殖通常較中南部稍晚一點。
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