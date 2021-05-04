疫情連環爆…不只旅館訂房受影響 遊覽車也出現退訂潮

華航機師染疫事件越演越烈，確診病例至今已高達26人，確診者除了華航機師及其家人外，還包含諾富特員工及其家屬、外包商等。連環爆的疫情不僅重創桃園觀光，連帶讓新北、桃園的旅館訂房受到影響外，如今就連遊覽車公會都忍不住抱怨「桃園人還要再次當祭品?」。

桃園市遊覽車客運商業同業公會理事長林建宏表示，疫情再度從桃園爆發，造成桃園民眾的大恐慌，為什麼在台灣每一次的確診都在桃園發生?桃園人從未因台灣的國際機場位於桃園而蒙其利，新冠肺炎疫情延燒桃園人卻因此而多次重受其害。

林建宏說，新冠肺炎疫情的延燒是世界性的議題，台灣號稱世界防疫第一，卻無法有效於桃園機場杜絕感染確診者入境，以致一再重創桃園市各行各業，觀光旅遊業更是首當其衝的成為最嚴重的受災戶。

林建宏提到，桃園一月部桃發生疫情，桃園百業遭受重創不說，不僅遊客不敢到桃園，桃園人出去旅遊甚至遭受排擠、歧視。今年三月，公會曾在中央開會時力陳交通部比照去年補助遊覽車業，主席卻當場裁示部桃事件屬地方局部偶發事件，無法給予補助。四月市政會議，再度行文懇請市府團隊為我會員、從業人員及家人之生計設想，然迄今均尚未獲得善意且實質的回應，任由本業業者自生自滅。

林建宏說，如今華航諾富特事件勢必再度重創桃園遊覽車業，自己僅能以無比沉重的心情呼籲會員先行繼續配合政府疫調、徹底做好車內清潔消毒，宣導第一線工作人員出勤務必戴口罩、勤洗手，在獲得中央和桃園市政府關愛的眼神之前，我們只能先求自保。至於因疫情而被退訂的車輛，請多一些同理心，體諒旅客亦是不得已而為的取消行程。

林建宏強調，學者專家表示，未來三至五周是疫情發展的關鍵期，但對遊覽車業的傷害卻絕非三至五周即能結束卻是可以預期的。目前已先請大家將營業損失具體臚列造冊，載明訂車單行程、日期、客戶名稱、電話等資料，並盡量請託客戶出具書面證明取消租車，表格格式公會製作完成後將發送至各會員，待資料彙整完成後，公會將凝聚全體會員的智慧與力量，除尋求中央及地方民意代表的協助外，也會請求桃園市長鄭文燦的協助。