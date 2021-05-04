二次參與防疫專機任務 八里療養院護理長賴碧蓮獲「資深典範獎」

「把國人帶回台灣的那一刻，真的很有成就感」從事護理工作長達35年的八里療養院護理長賴碧蓮今獲得衛福部頒發的護理人員「資深典範獎」，她二次主動參與防疫專機任務，即使防護衣一穿就是10個小時起跳，她也不嫌苦，認為台灣的感控是絕對值得信任，也相信自己的能力可以幫助他人，在全球疫情嚴峻的時刻，能參與其中，她說「很榮幸」。

去年初疫情爆發，首架武漢包機成形，賴碧蓮就是當時參與防疫工作的一員，她說，滯留於武漢的國人得知有包機返台，當天早上6點就有人攜家帶眷抵達武漢機場，還記得當天的氣溫僅有攝氏6度，乘客中有好多孩子，等待期間冗長，她深怕孩子們在等待的過程中感冒，反而上不了飛機，不斷告訴家長要注意孩子的保暖。

執行包機任務的過程中，也體會到兩國國情不同，武漢包機採取最高規格返台，我國準備防護衣、防護面具等提供國人使用，但武漢當地的區代認為，武漢很安全且準備上機的台灣人都已經採檢陰性，僅需要戴口罩。

賴碧蓮說，我方的防疫團隊積極對已經到機場的國人宣傳如何穿防護衣等，卻被制止，要求「不得衛教」，後續也因此一度傳出，返台國人不願穿防護衣的消息讓班機延宕，她還原當時的狀況，其實根本沒有這一回事，滯留武漢的國人每一個都很願意穿防護衣，只是當時資訊不足，導致錯誤的傳言傳出，當時還有國人說「我乾脆錄影片告訴大家我願意穿」並難過地說「我想回家」。

中間雖然有些插曲，不過經歷超過10多個小時，把361位國人安全帶回來，且統統都是陰性，賴碧蓮說「成就感非凡」，後續也參與日本鑽石公主號的防疫行動，她說，每一次的經驗都讓她很感動，特別是卸下防護衣的那一刻，不僅是代表著任務成功，而且能夠吸到新鮮的空氣，更是有一種努力後得到收穫的成就感。