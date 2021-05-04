快訊

比爾蓋茲夫婦離婚：世界最大「蓋茲慈善基金會」怎辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二次參與防疫專機任務 八里療養院護理長賴碧蓮獲「資深典範獎」

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
八里療養院護理長賴碧蓮今獲得衛福部第八屆資深典範護理人員的「資深典範獎」。記者陳雨鑫／攝影
八里療養院護理長賴碧蓮今獲得衛福部第八屆資深典範護理人員的「資深典範獎」。記者陳雨鑫／攝影

「把國人帶回台灣的那一刻，真的很有成就感」從事護理工作長達35年的八里療養院護理長賴碧蓮今獲得衛福部頒發的護理人員「資深典範獎」，她二次主動參與防疫專機任務，即使防護衣一穿就是10個小時起跳，她也不嫌苦，認為台灣的感控是絕對值得信任，也相信自己的能力可以幫助他人，在全球疫情嚴峻的時刻，能參與其中，她說「很榮幸」。

去年初疫情爆發，首架武漢包機成形，賴碧蓮就是當時參與防疫工作的一員，她說，滯留於武漢的國人得知有包機返台，當天早上6點就有人攜家帶眷抵達武漢機場，還記得當天的氣溫僅有攝氏6度，乘客中有好多孩子，等待期間冗長，她深怕孩子們在等待的過程中感冒，反而上不了飛機，不斷告訴家長要注意孩子的保暖。

執行包機任務的過程中，也體會到兩國國情不同，武漢包機採取最高規格返台，我國準備防護衣、防護面具等提供國人使用，但武漢當地的區代認為，武漢很安全且準備上機的台灣人都已經採檢陰性，僅需要戴口罩。

賴碧蓮說，我方的防疫團隊積極對已經到機場的國人宣傳如何穿防護衣等，卻被制止，要求「不得衛教」，後續也因此一度傳出，返台國人不願穿防護衣的消息讓班機延宕，她還原當時的狀況，其實根本沒有這一回事，滯留武漢的國人每一個都很願意穿防護衣，只是當時資訊不足，導致錯誤的傳言傳出，當時還有國人說「我乾脆錄影片告訴大家我願意穿」並難過地說「我想回家」。

中間雖然有些插曲，不過經歷超過10多個小時，把361位國人安全帶回來，且統統都是陰性，賴碧蓮說「成就感非凡」，後續也參與日本鑽石公主號的防疫行動，她說，每一次的經驗都讓她很感動，特別是卸下防護衣的那一刻，不僅是代表著任務成功，而且能夠吸到新鮮的空氣，更是有一種努力後得到收穫的成就感。

武漢 疫情 機場

延伸閱讀

全球防疫計畫籌措嚴重不足 世衛組織要G7解囊

會考生活英語／【保健篇】 防疫隔離、自主健康管理

案1129夫婦遊嘉恐釀社區破口 小鎮醫：防疫要更嚴格

音樂節VS反封鎖 路透登武漢和西方派對

相關新聞

運安會不忍了！中壢站自強號起火卻未通報 擬最重罰台鐵250萬

台鐵事故頻傳，卻不是每次都有按規定通報，最近一次未通報是上月11日中壢站正線火災事故（自強號起火）。國家運輸安全調查委員...

疫情連環爆…不只旅館訂房受影響 遊覽車也出現退訂潮

華航機師染疫事件越演越烈，確診病例至今已高達26人，確診者除了華航機師及其家人外，還包含諾富特員工及其家屬、外包商等。連...

影／南部珊瑚精卵大噴發 海底美如星空讓人醉

珊瑚排精卵年度的海底自然奇觀，在今天農曆3月23日「媽祖生」前後幾天達到高峰，包括屏東墾丁、小琉球和澎湖、綠島等地，每晚...

二次參與防疫專機任務 八里療養院護理長賴碧蓮獲「資深典範獎」

「把國人帶回台灣的那一刻，真的很有成就感」從事護理工作長達35年的八里療養院護理長賴碧蓮今獲得衛福部頒發的護理人員「資深...

台鐵又出包！ 區間車松山車站突冒白煙旅客嚇壞

台鐵成功站今天上午10時驚傳貨物列車出軌，未料才一小時又出包。1167次基隆開往北湖南下區間車，原定11時20分左右於松...

台鐵成功站驚傳貨物列車出軌 彰化到新烏日站雙向延誤

根據台鐵App顯示，受成功站出軌事故影響，自09：35起，新烏日站至彰化站間南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒，詳情請查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。