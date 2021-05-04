空前優惠！ 高鐵假期第二人享半價 即起開賣

台灣高鐵「美好搶先GO」第一波高鐵假期7天快閃專案告一段落。台灣高鐵公司宣布，即日起再推出第二波旅運振興專案，高鐵假期「第二人半價」專案接續開賣。旅客預購任一高鐵假期16條指定行程，並於5月7日至7月6日出發者，不但可享第二人半價，高鐵TGo會員更可再享點數折抵翻五倍，最多可抵500元行程費用的超值優惠。

高鐵說，公司更擴大優惠回饋170萬高鐵TGo會員，第二波旅運振興專案，加碼TGo會員獨享優惠，即日起至6月30日止，每人每月兩張指定車次標準車廂對號座全票88折電子優惠券，每周適用車次超過300班。

高鐵表示，高鐵假期「第二人半價」專案16條指定行程搭配住宿涵蓋區域包括，台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等地知名飯店。以平日兩人成行、台北出發且入住高雄寒軒大飯店為例，高鐵假期原價每人3350元，專案優惠價第二人只要1675元，等同第二人半價，平均每人價格不僅比台北－左營高鐵來回票價更便宜，再加碼贈送飯店雙人早餐；而TGo會員購買時，只要在專案訂單付款流程中選擇「會員燃點方案」，即可再享行程費用點數折抵翻倍優惠，以TGo點數500點為例，原可折抵訂單金額100元，專案期間直接翻五倍可折抵500元。

針對喜愛自行安排行程的旅客，高鐵說，「美好搶先GO」旅運振興專案即日起至7月6日持續提供「飯店聯票」、「交通聯票」、「國旅聯票」三大類型優惠。喜歡自行挑選飯店並選擇各式喜愛房型的旅客，台灣高鐵「飯店聯票」讓旅客透過全台140家以上指定飯店官網訂房，即可以65折之優惠價格加購高鐵車票。包括台北晶華酒店、台中長榮桂冠酒店、台南晶英酒店、高雄義大皇家酒店、墾丁凱撒大飯店等熱門飯店都可搭配。「交通聯票」則可一次搞定高鐵車票、交通接駁與熱門景點門票，例如高鐵+北北基好玩卡、高鐵+高雄捷運聯票、高鐵+台灣好行墾丁快線聯票、高鐵+WeMo Scooter高雄聯票等，內含的高鐵車票均享65折優惠價，最適合重視高CP值的旅客。