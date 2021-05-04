婦突視力模糊、頭痛 竟是腦下垂體腫瘤出血惹禍

47歲吳姓婦人最近視力模糊、視野變小且頭痛，到醫院進行腦部核磁共振掃描攝影，發現腦下垂體腫瘤出血，立即安排開刀，採內視鏡經蝶竇手術 ，術後配合高壓氧治療，視力逐漸恢復，兩周後病人已能自行走路並出院。

衛福部豐原醫院神經外科醫師姚春安表示，腦下垂體腫瘤出血是腦下垂體中風，因腫瘤與血管生長出現了問題，導致腫瘤內部出血或是梗塞狀況，而腦下垂體腫瘤中風後壓力會上升，造成周圍正常組織更嚴重壓迫，病患需緊急處置。

姚春安說，腦下垂體腫瘤通常為良性腫瘤，須手術完全摘除，以防止復發及減壓。目前手術方法以經蝶竇路徑為主，經由口腔或鼻腔進入蝶竇再到腦下垂體窩，用顯微鏡看到腫瘤，可安全又有效摘除腫瘤，並對視神經、視交叉、海綿竇等附近的組織減壓，術後視野往往會進步，視力也可獲改善。

豐原醫院眼科醫師呂姿瑢表示，視力模糊或視野缺損，可能是因眼球本身疾患，如眼角膜，水晶體，視網膜，黃斑部等異常、視神經傳導路徑病變或腦部視覺區問題，因此若有視力症狀應盡早就醫，對症治療。