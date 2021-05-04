流浪貓絕育前未確實禁食禁水 術中失去意識救回

台灣之心愛護動物協會日前在台中地區舉行犬貓下鄉絕育活動時，有隻流浪貓因術前未確實禁食、禁水，術中因嘔吐物嗆入氣管呼吸困難而失去意識，經獸醫師緊急搶救後恢復；愛護動物協會呼籲民眾，犬貓施做絕育手術前務必確實禁食、禁水8小時以上，以免發生危險。

台中地區日前舉行的下鄉絕育活動現場，有愛心人士自行誘捕流浪貓至現場做絕育手術，但該貓被誘捕後未確實禁食、禁水，在術中因嘔吐導致呼吸困難，胃中尚未完全被消化的食物嗆入氣管，獸醫師發現後，立即進行急救，疏通其呼吸道系統並供給氧氣及輸液，貓恢復意識，經獸醫師評估後，後送獸醫院住院，全天候專人照護，目前該貓健康恢復情形良好。

協會表示，每場下鄉絕育活動前一天及民眾報到時，都仔細說明即將施做手術的犬貓需要準備及注意的事項，其中強調禁食、禁水的重要性，因為若未確實執行，有些犬貓可能在術中嘔吐，卻因麻醉無法將嘔吐物全數吐出而阻塞食道或嗆入氣管，造成呼吸困難，增加手術風險。