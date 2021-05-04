聽新聞
test
0:00 / 0:00
流浪貓絕育前未確實禁食禁水 術中失去意識救回
台灣之心愛護動物協會日前在台中地區舉行犬貓下鄉絕育活動時，有隻流浪貓因術前未確實禁食、禁水，術中因嘔吐物嗆入氣管呼吸困難而失去意識，經獸醫師緊急搶救後恢復；愛護動物協會呼籲民眾，犬貓施做絕育手術前務必確實禁食、禁水8小時以上，以免發生危險。
台中地區日前舉行的下鄉絕育活動現場，有愛心人士自行誘捕流浪貓至現場做絕育手術，但該貓被誘捕後未確實禁食、禁水，在術中因嘔吐導致呼吸困難，胃中尚未完全被消化的食物嗆入氣管，獸醫師發現後，立即進行急救，疏通其呼吸道系統並供給氧氣及輸液，貓恢復意識，經獸醫師評估後，後送獸醫院住院，全天候專人照護，目前該貓健康恢復情形良好。
協會表示，每場下鄉絕育活動前一天及民眾報到時，都仔細說明即將施做手術的犬貓需要準備及注意的事項，其中強調禁食、禁水的重要性，因為若未確實執行，有些犬貓可能在術中嘔吐，卻因麻醉無法將嘔吐物全數吐出而阻塞食道或嗆入氣管，造成呼吸困難，增加手術風險。
協會於2021年度下鄉絕育活動自3月起開跑，提供偏鄉地區放養型犬貓免費的絕育服務；該協會成立8年來，夥同專業獸醫師團隊及志工，已執行近600場下鄉絕育活動，為超過4萬3000隻犬貓完成絕育手術，期以人道的方式控制流浪犬貓數量，改善人類及流浪犬貓數量過多所造成的衝突。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言