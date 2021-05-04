快訊

比爾蓋茲夫婦離婚：世界最大「蓋茲慈善基金會」怎辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏天到了！「立夏」避免吃白色蔬果、別坐門檻 節氣習俗一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
5月5日為節氣立夏，也是夏天的開始。 圖／ingimage
5月5日為節氣立夏，也是夏天的開始。 圖／ingimage

立夏，是二十四節氣之一，代表著夏天的到來，一般約在每年的5月5-7日之間，而今年的立夏就是明天(5月5日)，有什麼要注意的事項，一起來看看吧！

節氣習俗

台灣以前有「入夏補老父」俗諺，人們會在這天，替年事已高的父親進補，因為天氣炎熱，所以是「涼補」。

南部在立夏則有吃「蒲仔麵」的風俗。

客家人則會採自野外的鼠麴草製作草仔粿或米苔目，供全家大小食用。

另外也有一說是「立夏吃蛋」，俗話說「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」，相傳立夏開始天氣越來越熱，小孩容易感覺有身體疲憊的感覺，食慾減退消瘦，稱為「疰夏」，因此古人認為雞蛋象徵生活美滿，立夏日吃雞蛋能祈禱夏日之平安。

飲食建議

民俗上要避免吃像是白菜、水梨等白色蔬果，營養師建議多吃「紅色蔬果」，可以補充陽氣也能補充水分，立夏燥熱，攝取偏有水分的東西很不錯，像是西瓜、小番茄等。

飲食上也要以「清淡」為主，因夏天炎熱，人們就會覺得煩躁上火，飲食原則是「春夏養陽」，養陽重在養心，養心可多喝牛奶、多吃雞肉、豆製品、瘦肉等，既能補充營養，又起到強心作用，大魚大肉和油膩辛辣的食物要少吃。

立夏禁忌

相傳立夏這天，「不能坐在門檻」，否則可能會疾病纏身，有一說是跟門神有關係，盡量不要去坐，會觸犯到祂們生日。

相關諺語

●立夏，補老父

●立夏北，無水通磨墨

●立夏，稻仔做老父

●立夏的雨水潺潺，米粟刈到無處置

●三月無清明，四月無立夏，新米舊米價

延伸閱讀

夏天來了！節氣立夏後5大生肖走好運「財運旺到發熱」

立夏已過春夏養陽 醫師建議多吃紅色食物

相關新聞

運安會不忍了！中壢站自強號起火卻未通報 擬最重罰台鐵250萬

台鐵事故頻傳，卻不是每次都有按規定通報，最近一次未通報是上月11日中壢站正線火災事故（自強號起火）。國家運輸安全調查委員...

疫情連環爆…不只旅館訂房受影響 遊覽車也出現退訂潮

華航機師染疫事件越演越烈，確診病例至今已高達26人，確診者除了華航機師及其家人外，還包含諾富特員工及其家屬、外包商等。連...

影／南部珊瑚精卵大噴發 海底美如星空讓人醉

珊瑚排精卵年度的海底自然奇觀，在今天農曆3月23日「媽祖生」前後幾天達到高峰，包括屏東墾丁、小琉球和澎湖、綠島等地，每晚...

二次參與防疫專機任務 八里療養院護理長賴碧蓮獲「資深典範獎」

「把國人帶回台灣的那一刻，真的很有成就感」從事護理工作長達35年的八里療養院護理長賴碧蓮今獲得衛福部頒發的護理人員「資深...

台鐵又出包！ 區間車松山車站突冒白煙旅客嚇壞

台鐵成功站今天上午10時驚傳貨物列車出軌，未料才一小時又出包。1167次基隆開往北湖南下區間車，原定11時20分左右於松...

台鐵成功站驚傳貨物列車出軌 彰化到新烏日站雙向延誤

根據台鐵App顯示，受成功站出軌事故影響，自09：35起，新烏日站至彰化站間南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒，詳情請查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。