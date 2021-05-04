夏天到了！「立夏」避免吃白色蔬果、別坐門檻 節氣習俗一次看

立夏，是二十四節氣之一，代表著夏天的到來，一般約在每年的5月5-7日之間，而今年的立夏就是明天(5月5日)，有什麼要注意的事項，一起來看看吧！

節氣習俗

台灣以前有「入夏補老父」俗諺，人們會在這天，替年事已高的父親進補，因為天氣炎熱，所以是「涼補」。

南部在立夏則有吃「蒲仔麵」的風俗。

客家人則會採自野外的鼠麴草製作草仔粿或米苔目，供全家大小食用。

另外也有一說是「立夏吃蛋」，俗話說「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」，相傳立夏開始天氣越來越熱，小孩容易感覺有身體疲憊的感覺，食慾減退消瘦，稱為「疰夏」，因此古人認為雞蛋象徵生活美滿，立夏日吃雞蛋能祈禱夏日之平安。

飲食建議

民俗上要避免吃像是白菜、水梨等白色蔬果，營養師建議多吃「紅色蔬果」，可以補充陽氣也能補充水分，立夏燥熱，攝取偏有水分的東西很不錯，像是西瓜、小番茄等。

飲食上也要以「清淡」為主，因夏天炎熱，人們就會覺得煩躁上火，飲食原則是「春夏養陽」，養陽重在養心，養心可多喝牛奶、多吃雞肉、豆製品、瘦肉等，既能補充營養，又起到強心作用，大魚大肉和油膩辛辣的食物要少吃。

立夏禁忌

相傳立夏這天，「不能坐在門檻」，否則可能會疾病纏身，有一說是跟門神有關係，盡量不要去坐，會觸犯到祂們生日。

相關諺語

●立夏，補老父

●立夏北，無水通磨墨

●立夏，稻仔做老父

●立夏的雨水潺潺，米粟刈到無處置

●三月無清明，四月無立夏，新米舊米價