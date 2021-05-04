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買台鐵便當也行！推廣國產米農糧署祭出優惠

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
推廣國產米，農糧署祭出優惠。記者彭宣雅／攝影
推廣國產米，農糧署祭出優惠。記者彭宣雅／攝影

一期稻作即將進入收成期，加上原本70、80萬公噸的稻米庫存，形成銷售壓力，農委會農糧署為了推廣稻米消費，號召國人吃米料理，透過手機或網路購買LINE 酷券即買即用，可獲得2%的LINE POINTS點數回饋，或者到指定店家消費，獲家樂福產銷履歷米折價券30元，預計發1.7萬張折價券，預算80萬元，折價券活動即日起到6月27日止。

農委會農糧署署長胡忠一表示，民國103 年推動「台灣米標章」，鼓勵國內合法營業登記的餐飲業、流通服務業及旅宿業，門市銷售的米飯料理全數採用符合CNS國家標準二等以上、碾製日期在半年內，新鮮度達pH 6.5以上的國產米為原料，截至目前為止，國內有 97 家業者獲得台灣米標章，共計鎖店加起來有1萬425間門市取得台灣米標章。

胡忠一表示，根據農糧署精算，這活動民眾在門市消費，可以200公噸的稻米消費量，另外提供1.7萬張、每張30元的折價券，大概會增加300公噸的消費量，總共加起來會有500公噸以上的消費，後續還會再帶動國人對台灣米標章、米製品的認識，總預算約80萬左右，來自國產米的促銷活動經費。

農糧署表示，在指定店家消費，LINE用戶只要透過手機或網路購買餐券，即買即用，還可得到 2% 的 LINEPOINTS 點數回饋，另農糧署針對家庭消費型餐廳，消費1道指定台灣米餐點，即可兌換家樂福米30 元折價券1張(限量 1.7萬張)。

推廣國產米，農糧署祭出優惠。記者彭宣雅／攝影
推廣國產米，農糧署祭出優惠。記者彭宣雅／攝影
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推廣國產米，農糧署祭出優惠。記者彭宣雅／攝影

農糧署 LINE 稻米

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