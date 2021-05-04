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台鐵成功站驚傳貨物列車出軌 彰化到新烏日站雙向延誤

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵成功站稍早驚傳出軌事故。圖／台鐵局提供
台鐵成功站稍早驚傳出軌事故。圖／台鐵局提供

（11:00 更新）

台鐵說，經初步確認非出軌事故，為擠壞19號轉轍器，調整即可，事故原因，本局運安處已啟動調查。

（10:24）

根據台鐵App顯示，受成功站出軌事故影響，自09：35起，新烏日站至彰化站間南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒，詳情請查閱車次列車動態資訊。受影響車站包含新烏日、成功、彰化，預計今天深夜才會回復。

台鐵說，5月4日7142次貨物列車09:35於成功站東主正線19號電鎖轉轍器附近，調車時機車(R115)一軸出軌，計畫由彰化機務段開出搶修車，成功站上、下行列車以3、4、5股行車，自09:35起成立二級緊急應變中心，加強播音以服務旅客。

台鐵說，該案無人傷亡，事故原因，本局運安處已啟動調查。

台鐵發生出軌事故。圖／取自台鐵App
台鐵發生出軌事故。圖／取自台鐵App

出軌 台鐵

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