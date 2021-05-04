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法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

憂染疫！醫師曝：洗腎「在家自己洗」接受度攀高

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
腎臟科醫師陳虹志認為，洗腎患者在家自己執行腹膜透析一舉數得，一年多來，患者接受度攀高。圖／亞大醫院提供
腎臟科醫師陳虹志認為，洗腎患者在家自己執行腹膜透析一舉數得，一年多來，患者接受度攀高。圖／亞大醫院提供

新冠肺炎爆發至今，改變不少民眾就醫習慣，尤其洗腎（血液透析患者頻繁到醫療院所洗腎，擔心被感染機率大增。腎臟科醫師陳虹志認為，患者在家自己執行腹膜透析具備自主照護、不需頻繁到院，更能保護殘餘腎功能等優點，可謂一舉數得，對患者來說可說是利大於弊，一年多來，患者接受度攀高。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師陳虹志說，為了減少暴露被感染的風險，民眾不再因小病跑醫院，以腎臟科醫師最常處理的臨床治療「透析」而言，主要分為血液透析與腹膜透析，新冠肺炎患者萬一需要執行血液透析，以現階段的接觸、飛沫隔離措施，需耗費大量人力物力，非常不切實際，且若同時需要治療其他非感染的病人，對醫療量能與人員會造成毀滅性的打擊。

陳虹志說明，所謂「腹膜透析」是指利用腹部腸繫膜上的微血管，在腹膜腔中注入透析藥水，以擴散作用進行水分移除與毒素清除的動作，「簡單來說就是類似洗肚子的概念」，患者只需在家中自己執行，並不需要如血液透析一樣，一周三次到醫院或診所，故大幅降低相對暴露在環境致病菌與病毒的機率。

陳虹志認為，經比較血液透析與腹膜透析兩者的死亡率、感染率、心血管併發症，其實並無明顯差異，且腹膜透析採漸進式的方式，在心衰竭與心血管疾病患者上，更能降低血液透析中的低血壓、抽筋等不適症狀，最重要的是，腹膜透析能有效保護殘餘腎功能，大幅降低患者併發急性肺水腫與高血鉀的機率，也能有較好的生活品質與較低的住院率。

陳虹志建議，腹膜透析治療相較血液透析，不失為一項更多利好的選項。除了減低遭感染風險，腹膜透析具備高生活品質、高隱私、操作簡易、執行快速、時間彈性等優勢，加上自主腹膜透析的機器也不斷進化，具備雲端化實行遠端調整透析參數、觀察透析狀況等優點。

腎臟科醫師陳虹志認為，洗腎患者在家自己執行腹膜透析一舉數得，一年多來，患者接受度攀高。圖／醫師陳虹志提供
腎臟科醫師陳虹志認為，洗腎患者在家自己執行腹膜透析一舉數得，一年多來，患者接受度攀高。圖／醫師陳虹志提供

患者 血液透析 新冠肺炎

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