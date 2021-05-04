媽祖生日媽祖魚現蹤 布袋海巡隊保育白海豚守護天使

海洋委員會國家海洋研究院去年發表鯨豚研究成果，台灣海域珍稀白海豚低於65隻，每年媽祖誕辰前後，俗稱「媽祖魚」的白海豚出沒，今天媽祖誕辰，駐守嘉義縣布袋港的海巡署艦隊分署第十三布袋海巡隊，是保育白海豚守護天使，最近在雲嘉海域至少觀測5群白海豚，顯示保育成效。

海洋委員會去年9月依野生動物保育法，公告「中華白海豚野生動物重要棲息環境之類別及範圍，棲息環境共763平方公里，範圍包括苗栗、台中、彰化、雲林等縣市海域。海洋保育署副署長吳龍靜說，白海豚重要棲息環境畫設範圍是根據林務過去調查，含蓋頻繁出現海域，海保署今年除委託調查研究，還會與保育範圍區漁會合作組織保育白海豚巡守隊。

海巡署2018年6月配合政府保育政策，加強白海豚觀測與取締近岸違規漁業行為，布袋海巡隊2018年6月至2019年底，在雲嘉海域海上觀測32次，幾乎每月都有觀測紀錄。最近觀測紀錄：3月27日嘉縣布袋好美里外2海浬；3月28日雲林新興工業區外1.1海浬；4月8日布袋外2.5海浬；4月22日雲林蚊港外0.7海浬；4月26日蚊港外1.5海浬；4月27日蚊港外0.5海浬；4月28日布袋外1海浬。

媽祖誕辰農曆3月23日，白海豚現蹤媽祖誕辰前後，漁民取名「媽祖魚」其來有自。巡邏艇曾遇到一群約6至8隻白海豚，在巡邏艇四周海域來回翻騰跳躍，海巡官兵驚喜拿錄影機全記錄。