雨都下到哪裡？ 鄭明典親自回應了

中南部旱象未解，不少民眾都期待天降甘霖，不過昨天各地民眾紛紛回報有降雨，但氣象局顯示的降雨紀錄卻很少，引發不少民眾好奇。對此，氣象局長鄭明典也親自在臉書上釋疑。鄭明典表示，很多朋友回報有下雨，但是我們的雨量紀錄很微弱，西半部只有點點灰色的訊號，基本上就是雨跡。

鄭明典說，客觀紀錄和主觀感受可能有落差，這是目前觀測上的現實。目前自動氣象站雨量計的反應門檻是0.5毫米雨量。

鄭明典還說，雨量計是用累積量，到達0.5mm就送出一個訊號。當它送出訊號時，裡面的雨水基本上是上一次訊號之後累積下來的。所以，每個觀測時段的第一次訊號，我們無法確認雨量計裡的雨水是在該時段內收集到的，可能是上一時段或更早。基本上要有兩次訊號，就是1.0mm以上，才能確認該時段有下雨。

至於累積雨量圖中，「灰點」與「藍點」的差異為何？鄭明典解釋，藍色點是確認有雨，灰色點是可能有雨。